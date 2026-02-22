«Маленький монстр»: Дмитрий Шепелев пожаловался на капризы сына

22 февраля 2026, 22:29

Дмитрий Шепелев объяснил, почему поведение его сына меняется рядом с мамой

Дмитрий Шепелев (Фото: Instagram* / @dmitryshepelev)

Телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал в соцсетях о воспитании сына и признался, что иногда поведение ребёнка резко меняется в зависимости от того, кто из родителей находится рядом.