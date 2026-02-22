«Маленький монстр»: Дмитрий Шепелев пожаловался на капризы сына
Телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал в соцсетях о воспитании сына и признался, что иногда поведение ребёнка резко меняется в зависимости от того, кто из родителей находится рядом.
По словам Шепелева, наедине с ним сын Тихон ведёт себя практически идеально: самостоятельно ест, одевается, чистит зубы, с удовольствием читает книги и играет в настольные игры. Однако стоит появиться маме — и ребёнок, как шутит телеведущий, превращается в «маленького монстра»: начинает капризничать, жаловаться на еду, одежду и даже на строгость отца.
Шепелев объяснил это не проблемами воспитания, а естественной психологией детей. Он рассказал, что изучает литературу по детской психологии и в одной из книг нашёл объяснение подобному поведению. Когда рядом оба родителя, для ребёнка формируется настоящий «социум», где он учится отстаивать свои границы, проверять правила и понимать, что ему позволено.
При этом с одним родителем ребёнок чувствует себя безопаснее и расслабляется, позволяя себе больше эмоций и слабостей.
