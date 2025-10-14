Стало известно, что день рождения блогера 2010-х Пистолетова прошёл без зрителей
Блогер Александр Пистолетов, известный по провокационным роликам 2010-х годов, отменил свой день рождения. О причинах такого решения сообщает Telegram-канал SHOT.
Пистолетов планировал отметить 54-летие. Он организовал вечеринку с возрастным ограничением 18+ на московской арт-площадке. Помещение вмещает до 100 человек.
Блогер анонсировал, что исполнит свои музыкальные треки. В программу входили выступление Маши Галактики и сеанс связи с Юрием Хованским. Организаторы предлагали гостям шампанское и торт, из которого по задумке должен был выпрыгнуть именинник.
Однако билеты на мероприятие стоимостью 3500 рублей не нашли спроса. Их никто не купил. В настоящее время Александр Пистолетов работает ведущим и стриптизёром на мероприятиях, а также ведёт прямые трансляции в интернете.
