Осмелевшая Настя Ивлеева публично высмеяла бывшую подругу Иду Галич

Ида Галич (фото: соцсети)
Поведение блогера Насти Ивлеевой сильно изменилось после того, как она вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака, родственника Никиты Михалкова. Ранее звезда пыталась придерживаться благообразного образа, чтобы восстановить репутацию после скандальной «голой вечеринки», а теперь осмелела и снова ударилась в эпатаж.
Несколько дней назад она привлекла внимание подписчиков сменой причёски. Однако, не успели все обрадоваться возвращению Ивлеевой к любимому блонду, как она призналась, что это была шутка, выставив фото с прежним тёмным оттенком.
Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)
В комментариях под постом бывший стилист телеведущей Ксюша Смо обрадовалась, что Настя не вернулась к блонду. Она написала: «Спасибо, что не блонд!». В ответ на это сообщение Ивлеева написала: «Спасибо, что без чёлки!».
Этими словами она, очевидно, высмеяла свою бывшую подругу Иду Галич, которая недавно очень коротко подстригла чёлку. Многие посчитали такое изменение смешным, с чем согласна и Ивлеева.
Кстати, разговоры про Галич не утихают и по другой причине. На Неделе моды в Париже блогер вышла в полупрозрачном чёрном платье. Позируя, она прикасалась к животу рукой, как это обычно делают беременные женщины. Напомним, что в конце прошлого года предприниматель Олег Ледвич сделал Иде предложение, поэтому слухи о беременности могут оказаться правдой.
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Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)
В комментариях под постом бывший стилист телеведущей Ксюша Смо обрадовалась, что Настя не вернулась к блонду. Она написала: «Спасибо, что не блонд!». В ответ на это сообщение Ивлеева написала: «Спасибо, что без чёлки!».
Этими словами она, очевидно, высмеяла свою бывшую подругу Иду Галич, которая недавно очень коротко подстригла чёлку. Многие посчитали такое изменение смешным, с чем согласна и Ивлеева.
Кстати, разговоры про Галич не утихают и по другой причине. На Неделе моды в Париже блогер вышла в полупрозрачном чёрном платье. Позируя, она прикасалась к животу рукой, как это обычно делают беременные женщины. Напомним, что в конце прошлого года предприниматель Олег Ледвич сделал Иде предложение, поэтому слухи о беременности могут оказаться правдой.
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Анастасия Чинкова