В Юрмале снесли дом Михаила Задорнова

27 июля 2026, 09:05

Михаил Задорнов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Новые владельцы демонтировали бывший дом сатирика Михаила Задорнова в Юрмале. На участке рядом с прежней «родовой усадьбой» теперь возвышается двухэтажный коттедж; собственники решили избавиться от связи объекта с российским артистом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.