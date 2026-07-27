В Юрмале снесли дом Михаила Задорнова
Новые владельцы демонтировали бывший дом сатирика Михаила Задорнова в Юрмале. На участке рядом с прежней «родовой усадьбой» теперь возвышается двухэтажный коттедж; собственники решили избавиться от связи объекта с российским артистом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Задорнов приобрёл недвижимость в 1990 году. На территории площадью 2,8 тысячи квадратных метров находился десятикомнатный особняк с тремя спальнями, двумя ванными и камином. Артист принимал там коллег, журналистов и известных гостей. После смерти юмориста в 2017 году усадьбу унаследовала его первая жена Велта Задорнова. Она живёт в Москве и не смогла заниматься содержанием дома в Латвии. Весной 2020 года объект предложили арендаторам, позднее его продали.
Осенью того же года покупатели обратились в Юрмальскую думу за разрешением на демонтаж. Земля входит в границы градостроительного памятника государственного значения, поэтому вопрос рассмотрело Национальное управление культурного наследия Латвии. Власти одобрили проект. Стоимость нового особняка оценивают примерно в 3 млн евро.
Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. Широкую известность ему принесли сатирические монологи, концерты и телевизионные выступления. В своих работах он часто обращался к бытовым темам, языку и особенностям национального характера.
Мужчина получил образование в Московском авиационном институте и некоторое время работал инженером. Позднее он сосредоточился на литературе и сценической карьере. Его тексты публиковали в газетах и журналах, а выступления собирали большие залы. Артист умер в ноябре 2017 года после тяжёлой болезни. Его похоронили в Юрмале, на кладбище Яундубулты, рядом с могилой отца — писателя Николая Задорнова.
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