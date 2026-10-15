«Повышает голос на женщин»: Дмитрия Шепелева обвинили в грубом поведении на съемках «Трех островов»
Марго пожаловалась на грубое поведение Шепелева на съемках «Трех островов»
Певица Марго поделилась неприятными впечатлениями от общения с Дмитрием Шепелевым на съемках реалити-шоу «Три острова». По ее словам, за кадром телеведущий ведет себя совсем не так, как перед камерой, пишет «СтарХит».
Артистка призналась, что самым трудным на проекте для нее оказались не бытовые неудобства и сложные условия проживания, а взаимодействие с людьми, которых она считает токсичными. Особенно ее поразило поведение шоумена.
«Дима Шепелев в кадре и за кадром — абсолютно два разных человека. Он меня сильно удивил еще и тем, что может повысить голос на женщину», — рассказала Марго.Она отметила, что в повседневной жизни предпочитает избегать негативного общения, так как оно не сочетается с ее позитивным творческим настроем. Но в реалити-шоу участники вынуждены все время быть вместе, что неизбежно ведет к ссорам и разногласиям.
Известно, что Шепелев впервые за 20 лет согласился участвовать в шоу, повторив путь покойной жены Жанны Фриске, ставшей одной из самых ярких участниц «Последнего героя». Судя по словам других героев проекта, телеведущий предстанет перед зрителями не с лучшей стороны.
Премьера приключенческого реалити «Три острова» состоится на телеканале СТС 8 ноября. Знаменитостям, блогерам и обычным зрителям предстоит выдержать экстремальные испытания, отказаться от привычного комфорта и побороться за приз в 10 миллионов рублей.