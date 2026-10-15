«Повышает голос на женщин»: Дмитрия Шепелева обвинили в грубом поведении на съемках «Трех островов»

15 октября 2026, 10:15

Марго пожаловалась на грубое поведение Шепелева на съемках «Трех островов»

Дмитрий Шепелев (Фото: Инстаграм*/dmitryshepelev)

Певица Марго поделилась неприятными впечатлениями от общения с Дмитрием Шепелевым на съемках реалити-шоу «Три острова». По ее словам, за кадром телеведущий ведет себя совсем не так, как перед камерой, пишет «СтарХит».





Артистка призналась, что самым трудным на проекте для нее оказались не бытовые неудобства и сложные условия проживания, а взаимодействие с людьми, которых она считает токсичными. Особенно ее поразило поведение шоумена.

«Дима Шепелев в кадре и за кадром — абсолютно два разных человека. Он меня сильно удивил еще и тем, что может повысить голос на женщину», — рассказала Марго.