«Мало где вкусно ем»: Ксению Бородину не впечатлили рестораны в Италии

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)
Сейчас Ксения Бородина отдыхает с женихом Николаем Сердюковым в Милане. Телеведущая призналась, что местные рестораны совсем не впечатлили ее своими блюдами.
«Красивая паста, но невкусная. Если честно, вот не берем в расчет Капри, который я обожаю и еду там боготворю, в Италии я мало где вкусно ем», — откровенничала Бородина в соцсетях.
Телеведущая отметила, что в отечественных заведениях итальянские блюда порой намного вкуснее. Однако Ксении пришлась по вкусу пицца. По словам Бородиной, она всегда ее ест в Италии.
Ксения рассказала, что шансов найти пасту, которая вызовет восторг, мало.
Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)
«Это только у итальянцев дома, кто супер готовит, либо какой-то старый итальянский ресторанчик, где работает вся семья и там готовка нереальная. Я могу по пальцам пересчитать вкусные рестораны» — добавила телеведущая.
Бородина уточнила, что в Италии есть примерно десять ресторанов, где ей правда понравилась еда.
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