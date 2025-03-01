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«Мам, ты же не поёшь, ты орёшь»: Полина Гагарина ошарашена заявлением 7-летней дочери

Полина Гагарина с дочерью (фото: Telegram @gagara1987official)

Полина Гагарина с дочерью (фото: Telegram @gagara1987official)

Полине Гагариной не привыкать к нападкам неравнодушных подписчиков, однако удар пришёл, откуда не ждали. Семилетняя дочь певицы неожиданно раскритиковала пение мамы.
Артистка нечасто говорит о близких, однако иногда радует поклонников интересными историями из жизни семьи. Роль мамы у Гагариной всегда тесно переплетается с ипостасью певицы, а совмещать две обязанности не всегда легко.

За двадцать лет карьеры Полина привыкла к критике и уже не обращает внимание на заявления хейтеров, однако она совсем не ожидала, что недоброжелатели обретут поддержку в лице её дочери. Девочка устала, что мамы постоянно нет дома и как-то позвонила ей перед концертом, попросив побыстрее вернуться.

У Мии случилась истерика и она требовала, чтобы мама немедленно вернулась и уложила её спать. Гагарина поспешила успокоить дочь, заверив, что весь следующий день проведёт рядом с ней. Также певица пыталась объяснить, что люди уже купили билеты на концерт и ждут, чтобы она им спела.

Однако школьница не унималась и на эмоциях выдала: «Ну ты же не поёшь, ты орёшь». Этой фразой она поддержала многих недоброжелателей, которые сомневаются в вокальных способностях Гагариной. Но певица лишь посмеялась с этой ситуации и указала на строптивый характер Мии.

«Все говорят, что у меня скверный характер. Однако если бы его не было, ничего бы не получилось. Я требовательная, а дочь моя ещё более требовательная», – рассказала Гагарина в шоу «Громкий вопрос».

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#семья
Александр Петров показал купленный недавно шикарный особняк
Актёр Александр Петров показал свой новый дом на Рублёвке
01 марта 2025, 11:55

Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)

Александр Петров наконец продал свою квартиру в Москве. Вырученные средства позволили ему приобрести шикарный особняк, в который артист уже заселился со своей молодой, но уже беременной женой.
Фотографиями нового жилища российский актёр, мечтающий об американском «Оскаре», поделился в своих социальных сетях. Вообще, стоит отметить, что последние годы выдались у Александра достаточно бурными и насыщенными, пишет издание Super. Он успел сняться в нескольких успешных проектах, жениться, готовится стать отцом, завершил затянувшуюся эпопею с продажей московской квартиры, в которой он жил с предыдущей возлюбленной Стасей Милославской, а теперь приобрёл для себя и молодой супруги роскошный дом в престижном пригороде столицы.

Александр Петров на фоне дома (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)

«В моей жизни важные решения принимаются интуитивно. С первого взгляда. Так же случилось с домом. Нашли самостоятельно на просторах интернета, приехали и купили. Просто потому что почувствовали — это наше!» — написал Петров в личном блоге.

Особняк находится между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. Двухэтажное здание выдержано в строгом классическом стиле, и от этого кажется ещё более дорогим. Окрестности жилища Александра и его жены Виктории окружены сосновым лесом.

Александр Петров на фоне дома (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)


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«Пузырь на месте попы!»: Настасья Самбурская заявила о нестандартных параметрах своей фигуры
Актриса Настасья Самбурская заявила о нестандартных параметрах своей фигуры
01 марта 2025, 11:21

Настасья Самбурская (Фото: Телеграм @samburskayan)

Актриса и певица Настасья Самбурская, используя математические выкладки, доказала, что её фигура отличается от общепринятых и распространённых стандартов. По словам 38-летней артистки, у неё «попа не на том месте».
Будучи гостьей программы Comedy Club, сегодняшняя именинница рассказала о себе ещё много весёлого и любопытного. Например, Самбурская поведала публике и ведущим шоу о новом сериале, в котором недавно снималась.

«Я скакала на коне. Я играла Марину Мнишек в юмористическом сериале, который называется "Казачок-2". Звучит отвратительно, правда? Но мне нравится всё, за что мне платят деньги», — заявила Настасья.

Павел Воля напомнил ей, что она также снялась вместе с ведущим Comedy Club Гариком Харламовым в фильме «Теща». Об этом актриса вспомнила даже с подчёркнутым восторгом, не забыв ещё раз подчеркнуть свою меркантильность.

«Благодаря Гарику я заработала большое количество денег», — похвасталась Самбурская.

В ответ на это супруг Ляйсан Утяшевой заметил, что она далеко не первая женщина, которая уходит от Харламова с деньгами.

«Да, но мне не пришлось для этого с ним спать!» — моментально парировала звезда шансона, вызвав хохот в зале.

Настасья Самбурская в роли Марины Мнишек (Фото: Телеграм @samburskayan)

Когда Харламов, отсмеявшись, сказал партнёрше по съёмочной площадке, что скоро запускается в производство «Тёща-2», актриса бросилась ему на шею.

«Да ты ж мой кормилец!» — воскликнула столь «жадная» до денег артистка.

Потом Настасья поделилась секретами о своей фигуре, которая, оказывается имеет свои неповторимые особенности. Сначала певица заявила, что у неё короткие ноги, но тут же созналась, что пошутила. Выяснилось, что у неё просто широкие плечи, руки длиннее стандарта на три сантиметра и длинная спина.

«У всех девочек здесь уже попа, потому что они ростом ниже, а у меня здесь пузырь. В общем, попа у меня не в том месте. Мой рост – 1 метр 78 сантиметров. А стандартный, на кого шьют — 1 метр 70», — пожаловалась актриса.

Вероятно, именно поэтому недавно она запустила свой бренд одежды. В одном из нарядов собственного пошива она и пришла на передачу. Впрочем, Воля отреагировал со свойственным ему ехидством.

«А я думаю, куда у нас пропала штора из офиса?» — иронично заметил Павел.

Самбурская с наигранным возмущением ответила ему, что платье сшито из шёлкового бархата и, кажется, совсем не обиделась. В заключение артистка поделилась соображениями о том, какой мужчина её нужен в личной жизни. По словам Настасьи, он должен быть высоким, красивым и хорошо зарабатывать — не меньше, чем она сама.

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«Ничтожество, угробившее мою жизнь»: Долг в 2,7 млн, отец-тиран с уголовным прошлым и трудные времена — тяжелая судьба Самбурской
01 марта 2025, 10:30

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)

Актриса и певица Настасья Самбурская устала от вопросов о материнстве. Она не планирует рожать, пока не встретит подходящего партнера. Психологи считают, что первым абьюзером в её жизни был отец, а после этого девушка сталкивалась с тиранами в дальнейшем.
Выросла Анастасия в бедной семье, ей приходилось носить мужскую одежду. Несмотря на трудности, она смогла добиться успеха. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Дочка продавщицы

Настасья Самбурская, дочь продавщицы, начала свою карьеру с выступлений в ансамбле «Золотое колечко». После девятого класса она уехала учиться на парикмахера в Энгельс, но позже осознала свое призвание и окончила ГИТИС.

В детстве Настя столкнулась с насилием со стороны отца, который вернулся из тюрьмы и бил её, в то время как мать не защищала. Это заставило её уехать и начать самостоятельную жизнь. Хотя родственники пытались восстановить связь, Настасья отвергала их попытки.

Позже, став известной, она купила жилье матери из чувства долга, а не любви. В 2019 году её отец, слепой на оба глаза, вновь обратился к ней за помощью, и она оказала ему поддержку, купив дом и взяв на себя расходы.

«Я должна тянуть чужого человека, переживать, потому что все его бьют и потому что он дурак, который не осознает, что нельзя пить со всеми подряд и гадить в новом доме, когда у него на улице вырыт новый туалет. Почему я должна нести ответственность за ничтожество, угробившее мою жизнь?» — недоумевала актриса, общаясь с подписчиками.

Настасья Самбурская пыталась проработать детские травмы с психологом, но не смогла полностью простить и отпустить прошлое. Каждый раз, когда родственники выходят на связь, она испытывает негативные эмоции и считает, что близкие не любили её.

Анастасия Самбурская (@Samburskaya)

Учеба в Москве

Настасья быстро потеряла интерес к работе парикмахером и решила переехать из Энгельса в Москву. В столице она подрабатывала на разных должностях: официанткой, поваром, моделью, а также училась на гримера.

Однажды она наткнулась на объявление о наборе актеров для шоу и успешно прошла кастинг. Пообщавшись с другими участниками, которые учились в театральных вузах, Настасья нашла наставника для подготовки к поступлению и в итоге оказалась в Школе-студии МХАТ. Однако уже через полгода её отчислили.

«В какой-то момент я перестала понимать, куда прихожу и зачем. Педагоги курса первым делом убивали в студенте личность, а со мной так нельзя, и молчать я не стала. Когда во МХАТе это поняли, им сразу стало со мной неинтересно. В конце семестра Райкин сказал: "Ты талантливая, просто не моя артистка". Все, кого выперли с того курса, остались в профессии и на слуху: Гриша Добрыгин, Кристина Асмус, Ваня Макаревич, Паша Прилучный. Вместе с двумя последними мы поступили в ГИТИС на курс Сергея Голомазова. Так что после провала у Райкина я расстроилась, но желание стать актрисой не ушло», — поясняла артистка.

Настасья, привыкнув жить одной и тратя почти все деньги на аренду квартиры, получила небольшую роль в сериале «Обручальное кольцо». Роль оказалась удачной: вместо пяти съемочных дней её героиню расписали на целый год. Однако оплата была низкой, и средств едва хватало на еду.

«Один период выдался совсем голодным. Работы не было, а я как раз с мальчиком начала встречаться, только он несообразительным оказался. Прозрачно намекала: "У меня дома есть нечего!". Да, он водил меня в рестораны, но домой еду не покупал, напрямую же я попросить не могла. Ну хоть иногда ела!» — рассуждала актриса.

Постепенно жизнь Настасьи начала налаживаться: мастер пригласил её на полставки в Театр на Малой Бронной, затем она получила роли в сериалах «Детективы» и «Амазонки». Образ Кристины из «Универ. Новая общага» принес ей долгожданную популярность, а худрук театра заметил, что Настасья утвердилась в медиа-пространстве, и предложил ей сыграть Гейл в спектакле «Почтигород».

Самбурская покинула ситком не из-за скандала, а потому что устала от однообразной роли после пяти лет. Она предупредила продюсеров, чтобы те успели убрать её героиню из сценария. Единственное, что её беспокоило, — сцены с обнаженкой, так как в тот период актриса не была довольна своим телом. Перед съемками в фильме «Женщины против мужчин» она наняла тренера, чтобы выглядеть подтянутой на пляже.

Мечта стать певицей

Хотя Настасья изначально не планировала карьеру актрисы, мечта о певческой карьере у неё появилась ещё в школе. Однако страх выступлений на сцене был настолько сильным, что она часто плакала во время своих выступлений. Преодолеть этот страх ей помогли занятия в театре и успешный дебютный сингл «Ты попал», который быстро завоевал популярность на известных радиостанциях.

Настасья выпустила такие треки, как «Магнит», «Не ищи меня» и «Килогерцы», прежде чем подписать контракт с продюсером Виктором Дробышем. В сотрудничестве с ним появились хиты «Плохие мальчики», «Сигаретка» и «Алеша ша».

Однако в 2020 году Настасья призналась, что её ожидания не совпали с реальностью: Дробыш не уделял ей достаточного внимания, при этом получал 70% от её гонораров за концерты. Самбурская подала на него в суд, но иск был отклонён. Дробыш подал встречный иск о возврате средств, потраченных на раскрутку. Суд в итоге удовлетворил его требования, Настасье было предписано выплатить продюсеру 2,7 миллиона рублей.

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)

Второй суд

Это не единственное судебное разбирательство в жизни артистки. Некоторое время назад она сдавала квартиру Светлане Белогуровой, девушке близкого друга Александра Головина. Светлана забеременела от звезды сериала «Кадетство», но он не проявил желания участвовать в воспитании ребенка. Настасья решила помочь Светлане, приютив её и оказав материальную поддержку.

Однако, когда Белогурова наняла адвоката и сделала их историю публичной, Настасья выселила её и в социальных сетях заявила, что ребёнок был зачат в состоянии наркотического опьянения. В ответ Светлана подала иск о защите чести и достоинства и выиграла суд.

Неудачи в личной жизни

Настасья Самбурская, известная своей влюбчивостью, не склонна к долгим отношениям. Однако в начале 2000-х она встречалась с Сергеем на протяжении пяти лет.

Ей приписывали романы с Тимуром Батрутдиновым и Стасом Ярушиным, но слухи не подтвердились. В 2016 году её отношения с Никитой Веселкиным закончились, когда выяснилось, что ему всего 16 лет. Затем она встречалась с белорусским певцом Иваном, но их роман также быстро завершился. В сентябре 2017 года Настасья вышла замуж за Кирилла Дыцевича, но уже через неделю пара рассталась.

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«‎Шлюха, иди туда, откуда пришла»: все ужасные подробности разрыва между Самбурской и Дыцевичем, любовные похождения и запои

После нескольких лет без раскрытия деталей личной жизни, в 2020 году она начала встречаться с бизнес-коучем Ильей Бурмистровым, а в мае 2022 года появилась со стоматологом Глебом Пекли, но вскоре снова стала свободной.

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#статьи
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CNN: Актёр Джин Хэкмен девять дней пролежал мёртвым до момента обнаружения его тела
CNN: Голливудский актёр Хэкмен умер за девять дней до момента обнаружения тела
01 марта 2025, 08:59

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Непрощённый»)

Известный американский актёр, дважды лауреат кинопремии «Оскар» Джин Хэкмен с большой долей вероятности умер за девять дней до того, как были обнаружены тела самого 95-летнего артиста и его жены Бетси. Близкие считают причиной их смерти отравление угарным газом.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию, предоставленную местными властями. О том, что с момента смерти актёра до того, как нашли его тело прошёл такой большой промежуток времени, сообщил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса. По его словам, последние данные кардиостимулятора Хэкмена были зафиксированы 17 февраля, тогда как тела актёра и его супруги обнаружили только 26 февраля.

«Согласно данным патологоанатома, я думаю, что это очень справедливое предположение, что это был последний день в его жизни», — сказал представитель закона.

Мендоса также добавил, что определение точного времени смерти звезды фильмов «Французский связной» и «Непрощённый» займёт, «возможно, даже пару недель». Эксперты говорят, что с этим могут возникнуть трудности.

Кроме двух «Оскаров», Хэкмен также дважды получал премию BAFTA, был трёхкратным обладателем премии «Золотой глобус» и Национального совета кинокритиков США, призёром Берлинского кинофестиваля. Он считается одним из самых популярных и востребованных американских актёров второй половины XX века, чья карьера в кино длилась более 40 лет.

После расставания с Голливудом в 2004 году, 74-летний артист заявил, что теперь сосредоточится на написании романов, первый из которых был написан и опубликован ещё в 1999 году. Вторая супруга Хэкмена Бетси Аракава, вероятно, умерла с ним в один день. Рядом с мужем и женой был найден труп их собаки.

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«У меня 4,5 миллиона прослушиваний, а у них меньше миллиона»: исполнительница «Сигма бой» Betsy высказалась о конкуренции
01 марта 2025, 06:42

Светлана Чертищева (фото: Telegram/@betsy_girl)

Исполнительница нашумевшего хита «Сигма бой» Betsy поделилась своим мнением о конкуренции с Миланой Хаметовой и Миланой Стар. Певица не забыла указать на значительную разницу в числе прослушиваний с соперницами.
Как пишут Starhit, Betsy удалось стать международным феноменом и прославиться на весь мир. Несмотря на свой юный возраст, певица уже выступает на корпоративах, дает интервью и готовится к презентации альбома. Славу ей удалось обрести благодаря своему отцу, продюсеру и музыканту Михаилу Чертищеву, написавшему трек.

О конкуренции с Миланой Хаметовой и Миланой Стар Betsy высказалась так:

«Я не считаю Милану Хаметову и Милану Стар своими конкурентками. У меня 4,5 миллиона прослушиваний, а у них меньше миллиона. Хотя по медийности мы на близком уровне».

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В своем комментарии Betsy не забыла напомнить о том, что хит «Сигма бой» вошел в международные чарты и обогнал по прослушиваниям песни таких исполнительниц, как Кеша и Кэти Перри. При этом записать совместный трек с певицей уже хотят Doja Cat и Шон Пол. Легендарный ди-джей David Guetta предложил сделать ремикс на песню Betsy.

Несмотря на столь большую заинтересованность, отец Betsy Михаил Чертищев объяснил, что есть различные тонкости в сотрудничестве. По его словам, многие просто хотят заиметь права на творчество исполнительницы. В связи с этим юристы внимательно изучают каждое из предложений для выбора лучшего варианта.

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