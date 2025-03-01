«Мам, ты же не поёшь, ты орёшь»: Полина Гагарина ошарашена заявлением 7-летней дочери

Полина Гагарина с дочерью (фото: Telegram @gagara1987official)
Полине Гагариной не привыкать к нападкам неравнодушных подписчиков, однако удар пришёл, откуда не ждали. Семилетняя дочь певицы неожиданно раскритиковала пение мамы.
Артистка нечасто говорит о близких, однако иногда радует поклонников интересными историями из жизни семьи. Роль мамы у Гагариной всегда тесно переплетается с ипостасью певицы, а совмещать две обязанности не всегда легко.
За двадцать лет карьеры Полина привыкла к критике и уже не обращает внимание на заявления хейтеров, однако она совсем не ожидала, что недоброжелатели обретут поддержку в лице её дочери. Девочка устала, что мамы постоянно нет дома и как-то позвонила ей перед концертом, попросив побыстрее вернуться.
У Мии случилась истерика и она требовала, чтобы мама немедленно вернулась и уложила её спать. Гагарина поспешила успокоить дочь, заверив, что весь следующий день проведёт рядом с ней. Также певица пыталась объяснить, что люди уже купили билеты на концерт и ждут, чтобы она им спела.
Однако школьница не унималась и на эмоциях выдала: «Ну ты же не поёшь, ты орёшь». Этой фразой она поддержала многих недоброжелателей, которые сомневаются в вокальных способностях Гагариной. Но певица лишь посмеялась с этой ситуации и указала на строптивый характер Мии.
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За двадцать лет карьеры Полина привыкла к критике и уже не обращает внимание на заявления хейтеров, однако она совсем не ожидала, что недоброжелатели обретут поддержку в лице её дочери. Девочка устала, что мамы постоянно нет дома и как-то позвонила ей перед концертом, попросив побыстрее вернуться.
У Мии случилась истерика и она требовала, чтобы мама немедленно вернулась и уложила её спать. Гагарина поспешила успокоить дочь, заверив, что весь следующий день проведёт рядом с ней. Также певица пыталась объяснить, что люди уже купили билеты на концерт и ждут, чтобы она им спела.
Однако школьница не унималась и на эмоциях выдала: «Ну ты же не поёшь, ты орёшь». Этой фразой она поддержала многих недоброжелателей, которые сомневаются в вокальных способностях Гагариной. Но певица лишь посмеялась с этой ситуации и указала на строптивый характер Мии.
«Все говорят, что у меня скверный характер. Однако если бы его не было, ничего бы не получилось. Я требовательная, а дочь моя ещё более требовательная», – рассказала Гагарина в шоу «Громкий вопрос».
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Анастасия Чинкова