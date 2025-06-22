«Мама двоих»: невеста Григория Лепса рассказала о своих будущих детях

22 июня 2025, 22:35

Аврора Киба призналась, что через 10 лет видит себя мамой двух детей

Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба в личном блоге поделилась с поклонниками сокровенным и рассказала о том, какой видит себя через десять лет.





На первое место возлюбленная исполнителя хита «Я поднимаю руки» поставила материнство и семейную жизнь, сделав заявление о своих будущих детях, а еще рассказала об образовании и не забыла о реализации в профессиональной среде.





«Мамой двоих деток, счастливой женой с оконченным высшим (можно и два высших), хозяйкой самого модного журнала России и не менее модного бренда одежды... Все!», — откровенничала Киба о своих грандиозных планах в соцсетях.