«Мама двоих»: невеста Григория Лепса рассказала о своих будущих детях
Аврора Киба призналась, что через 10 лет видит себя мамой двух детей
Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба в личном блоге поделилась с поклонниками сокровенным и рассказала о том, какой видит себя через десять лет.
На первое место возлюбленная исполнителя хита «Я поднимаю руки» поставила материнство и семейную жизнь, сделав заявление о своих будущих детях, а еще рассказала об образовании и не забыла о реализации в профессиональной среде.
«Мамой двоих деток, счастливой женой с оконченным высшим (можно и два высших), хозяйкой самого модного журнала России и не менее модного бренда одежды... Все!», — откровенничала Киба о своих грандиозных планах в соцсетях.
Аврора также опубликовала одну из своих детских фотографий, на которой она сидит на шезлонге на курорте.
Стоит напомнить, что свадьба Григория Лепса и Авроры Кибы должна состоятся летом. Певец однажды пошутил, что не уточнял год. Но влюбленные часто намекают на то, что торжество уже близко.
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