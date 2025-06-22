«Немножко обидно и больно»: Натан обратился к Ирине Дубцовой после провала в полуфинале проекта «Сокровища императора»

22 июня 2025, 21:30

Натан и Ирина Дубцова покинули шоу «Сокровища императора»

Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @natan_official)

Певица Ирина Дубцова и рэпер Натан пришла к финишу последней. Команда «желтых» покинула реалити-шоу «Сокровища императора».





До полуфинала шоу дошли четыре команды: «фуксики» (Нюша и Мария Шурочкина), «желтые» (Натан и Ирина Дубцова), «синие» (Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов) и «зеленые» (Антон и Кристина Шкаплеровы).



Участников ждали сложные испытания на пути к финалу. Уже на первом испытании «желтые» столкнулись с трудностями: они никак не могли найти стойку с подсказками. Потом артисты столкнулись с новыми проблемами.



Ситуацию усугубило и то, что Дубцова и Натан получили «Черную кошку» от космонавта и его наследницы, из-за чего во второй день стартовали последними. Еще и водитель такси отвез их не туда. В результате первыми финишировали Шурочкины, вторыми — Джебисашвили с возлюбленным, третьими — Шкаплеровы. «Желтые» стали последними.





«Это было неприятно. Я не плачу, я наслаждаюсь красотой вокруг. Наш путь на этом проекте окончен. Осознавать, что это сделано не нашими ошибками, а руками других людей, с которыми мы здесь прошли три месяца, было неприятно», — откровенничала Дубцова.

«Здесь появилось столько людей, которые я впустил в свое сердце! Где еще жизнь нам подкинет такой шанс? Знаю, что ей немножко обидно и больно. Ты мое сокровище, не расстраивайся!» — обратился к исполнительнице хита «О нем» Натан.