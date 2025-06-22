На выступлении Джареда Лето в Казахстане фанаты устроили концерт русской музыки
Концерт русской музыки устроили поклонники на выступлении американского певца и актера Джареда Лето в столице Казахстана, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Во время шоу Джареда Лето на концерте в Казахстане из-за сбоя неожиданно выключился свет и пропал звук. Тогда инициативу перехватили россияне, которые прилетели на мероприятие.
Фанаты знаменитости спели «Батарейку», «Знаешь ли ты», «Коня» и иные хиты вокалисту группы 30 Seconds to Mars.
До этого Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах. Отмечалось, что его жертвами стали несовершеннолетние. С данным заявлением выступили девять девушек. Со слов одной из потерпевших, модельные агентства привлекали девушек в возрасте от 16 до 20 лет на мероприятия, где присутствовал Лето. Другие участницы попадали на них уже напрямую через артиста. О том, какими путями это у них получалось, не уточняется. Вечеринки могли посетить только те, кого Джаред видел лично.
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