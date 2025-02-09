«Мама — это мама»: Не плативший Климовой алименты Петренко проводит время с сыновьями

Игорь Петренко (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Известный актёр Игорь Петренко развёлся с коллегой Екатериной Климовой в 2014 году после десяти лет брака. У звёздной пары осталось двое детей — сыновья Матвей и Корней.
После расставания артист исправно платил бывшей супруге алименты по соглашению. Однако в 2022 году он, похоже, столкнулся с финансовыми затруднениями, в результате чего у него накопилась изрядная задолженность перед Климовой — около десяти миллионов рублей. Тем не менее, герой фильма «Небо» продолжает сохранять и поддерживать тёплые отношения с сыновьями. Об этом сам актёр рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Известно, что ещё в прошлом году Игорь сумел погасить большую часть долга. На начало года нынешнего ему осталось выплатить чуть более 1,3 миллиона рублей. Отрадно, что актёр старается вести себя так, чтобы никакие разногласия родителей не касались детей.
Сейчас Петренко женат на другой коллеге по цеху Кристине Бродской. Пара воспитывает троих дочерей, которых тоже необходимо обеспечивать. В 2023 году многодетный отец обращался в суд в попытке снизить выплаты на двоих старших сыновей, но его иск был отклонён.
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«Мы можем просто ходить гулять. Вот недавно на коньках катались. У нас очень доверительные отношения», — сказал Петренко.
Известно, что ещё в прошлом году Игорь сумел погасить большую часть долга. На начало года нынешнего ему осталось выплатить чуть более 1,3 миллиона рублей. Отрадно, что актёр старается вести себя так, чтобы никакие разногласия родителей не касались детей.
«Я стараюсь, скажем так, воспитывать и культивировать отношения. Мама — это мама. Что бы ни было, она самая лучшая на свете», — рассказал артист.
Сейчас Петренко женат на другой коллеге по цеху Кристине Бродской. Пара воспитывает троих дочерей, которых тоже необходимо обеспечивать. В 2023 году многодетный отец обращался в суд в попытке снизить выплаты на двоих старших сыновей, но его иск был отклонён.
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Александр Бойцов