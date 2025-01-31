Звезда «Мы из будущего» Петренко снизил долг по алиментам перед Климовой

Игорь Петренко и Кристина Бродская (Фото: соцсети)
Звезда фильма «Мы из будущего» Игорь Петренко снизил долги по алиментам до 1,2 миллиона рублей перед своей экс-супругой Екатериной Климовой.
Как уточнил Telegram-канал «Звездач», ранее задолженность составляла примерно десять миллионов рублей. Многомиллионную сумму артист выплачивает с февраля прошлого года.
Брак Петренко с Климовой продолжался с конца 2004 года по 10 июля 2014-ого. У пары двое сыновей: Матвей и Корней.
Сейчас мужчина в браке с актрисой Кристиной Бродской. Знаменитости воспитывают троих дочерей.
Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал о своем идеале женщины для четвертой женитьбы. Он раскрыл одну из своих мечт в отношении потенциальной избранницы.
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Брак Петренко с Климовой продолжался с конца 2004 года по 10 июля 2014-ого. У пары двое сыновей: Матвей и Корней.
Сейчас мужчина в браке с актрисой Кристиной Бродской. Знаменитости воспитывают троих дочерей.
Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал о своем идеале женщины для четвертой женитьбы. Он раскрыл одну из своих мечт в отношении потенциальной избранницы.
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Никита Кротов