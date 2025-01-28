Мама Ирины Алферовой отметила 103-летие с дочерью и внучкой

Ксения, Ирина и Ксения Архиповна Алферовы (фото: соцсети)
Мама актрисы Ирины Алферовой отпраздновала 103-летие с дочерью и внучкой.
Жена Егора Бероева Ксения Алферова в соцсетях опубликовала фотографии с мамой и бабушкой Ксенией Архиповной Алферовой, которой на днях исполнилось 103 года. Родственницы позировали в комнате, украшенной шарами, а на столе стоял торт с надписью: «Бама! Ты лучшая! 103».
Фото: соцсети
Ирина Алфёрова поблагодарила маму за Победу и отметила, что 9 Мая главный праздник в году для Ксении Архиповны.
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Фото: соцсети
«Знаете, за что даётся такое красивое долголетие? За исполнение пятой заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе». А также за доброе сердце, щедрость душевную, любовь к людям, к жизни и за бесконечное чувство благодарности за всё, что дал тебе Господь!», – написала Алферова-младшая.Ксения Архиповна ветеран Великой Отечественной войны. Она участвовала в боевых действиях под Москвой. В начале войны она добровольно отправилась работать на эвакуированный в Новосибирск завод по производству орудий. Каждый день она находилась по щиколотку в ледяной воде. После этого выучилась на радистку и ушла на фронт.
Ирина Алфёрова поблагодарила маму за Победу и отметила, что 9 Мая главный праздник в году для Ксении Архиповны.
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Анастасия Чинкова