Свежие факты и неожиданные признания любовницы Золотухина об их общем сыне Иване

Иван Золотухин (Фото: соцсети)
Советский и российский актер театра и кино Валерий Золотухин ушел из жизни более десяти лет назад, но после себя он оставил молодого наследника — Ивана, который является точной копией своего знаменитого отца.
С раннего возраста Иван мечтал продолжить карьеру отца. Сбылись ли его мечты — в материале «Радио 1».
По совету своего отчима, знаменитого актера и драматурга Леонида Филатова, Денис попытался найти себя в режиссуре, поступив во ВГИК. Но вскоре он понял, что его призвание лежит в другой плоскости. В поисках духовного пути он отправился в Троице-Сергиеву лавру, где стал клириком Никольского храма в Подмосковье. Его семья пополнилась шестью детьми, а жизнь прошла вдали от светской суеты.
Старшая дочь Дениса, Мария, последовала по стопам деда и дебютировала на сцене театра «Сатирикон», сыграв Катерину Кабанову в пьесе «Гроза».
Второй сын Валерия Золотухина, Сергей, родился в 1979 году от брака со скрипачкой Тамарой Гусевой. Их роман начался еще во время первого брака артиста. Сергей также оказался творческой натурой: с детства увлекался музыкой и стал барабанщиком рок-группы «Мертвые дельфины». Однако его жизнь была омрачена борьбой с ментальными проблемами, что в конечном итоге привело к трагической гибели в возрасте 27 лет.
Существовали слухи, что актер планировал венчаться с Ириной. В этом ему хотел помочь его старший сын Дионисий, родившийся от первого брака. Однако для этого Валерию нужно было развестись со своей второй женой, Тамарой Гусевой. Но судьба распорядилась иначе, и актер ушел из жизни, не успев реализовать свои планы.
Золотухин очень любил своего младшего сына Ивана. На момент его рождения Валерию было уже 60 лет. Он проводил много времени с мальчиком: читал ему сказки, укладывал спать и часто обнимал. Несмотря на то что Ване было всего восемь лет, когда его отец скончался, любовь к театру и кино проявилась у него практически сразу. К трем годам он уже участвовал в совместных съемках с мамой и бегал за кулисами.
Когда Ивану исполнилось 12, у него появился интерес к различным увлечениям: он начал записывать рэп, занимался баскетболом и танцами.
Ирине было нелегко воспитывать сына в одиночку, но она старалась дать ему все самое лучшее. Валерий оставил Ирине и Ване две квартиры в Москве, которые можно было сдавать для оплаты обучения в престижной частной школе.
Сегодня 20-летний Иван Золотухин завершает обучение в Театральной школе Олега Табакова. Он также прошел курсы в Детском театральном центре «Премьера» при Культурном фонде своего отца, участвовал в театральных постановках и снимался в кино. В 2022 году Иван и Ирина Линдт вместе работали над фильмом «Тихая гавань». Зрители заметили, что Иван очень похож на своего отца как внешне, так и по характеру.
Актриса отметила, что Ваня проявляет еще большую силу воли и важные человеческие качества. Молодой человек живет в общежитии и самостоятельно строит карьеру, но пока не полностью отделился от родителей, получая финансовую поддержку от матери.
Напомним, что Валерий Золотухин скончался 30 марта 2013 года в Москве на 71 году жизни после долгой борьбы с опухолью мозга и прогрессирующим Альцгеймером. По его желанию, актера похоронили на малой родине в селе Быстрый Исток Алтая. Ирина Линдт заявила, что Валерий был ее единственной любовью, она не планирует строить отношения с другими мужчинами.
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Вдали от светской суетыВалерий Золотухин оставил после себя не только яркое наследие в мире искусства, но и сложную семейную историю. Его первая жена, Нина Шацкая, подарила ему сына Дениса в 1969 году. Однако, несмотря на родственные узы, Денис часто чувствовал себя нежеланным ребенком. Родители расстались в 1977 году после шести лет совместной жизни, полных конфликтов и интриг.
По совету своего отчима, знаменитого актера и драматурга Леонида Филатова, Денис попытался найти себя в режиссуре, поступив во ВГИК. Но вскоре он понял, что его призвание лежит в другой плоскости. В поисках духовного пути он отправился в Троице-Сергиеву лавру, где стал клириком Никольского храма в Подмосковье. Его семья пополнилась шестью детьми, а жизнь прошла вдали от светской суеты.
Старшая дочь Дениса, Мария, последовала по стопам деда и дебютировала на сцене театра «Сатирикон», сыграв Катерину Кабанову в пьесе «Гроза».
Второй сын Валерия Золотухина, Сергей, родился в 1979 году от брака со скрипачкой Тамарой Гусевой. Их роман начался еще во время первого брака артиста. Сергей также оказался творческой натурой: с детства увлекался музыкой и стал барабанщиком рок-группы «Мертвые дельфины». Однако его жизнь была омрачена борьбой с ментальными проблемами, что в конечном итоге привело к трагической гибели в возрасте 27 лет.
Фото: iStock/tylim
Покинул жизнь по собственной волеДенис, принявший православие под именем Дионисий, отпел своего брата, хотя это действие запрещено для тех, кто покинул жизнь по собственной воле. После утраты Сергея Валерий Золотухин не смог разорвать связь с его матерью, несмотря на то что уже любил другую женщину.
Очень похож на своего отцаСын Ирины Линдт, российской актрисы театра и кино, Иван, родился 18 ноября 2004 года. Ирина была на 33 года младше Валерия Золотухина, который продолжал вести жизнь сразу в двух семьях.
Существовали слухи, что актер планировал венчаться с Ириной. В этом ему хотел помочь его старший сын Дионисий, родившийся от первого брака. Однако для этого Валерию нужно было развестись со своей второй женой, Тамарой Гусевой. Но судьба распорядилась иначе, и актер ушел из жизни, не успев реализовать свои планы.
Золотухин очень любил своего младшего сына Ивана. На момент его рождения Валерию было уже 60 лет. Он проводил много времени с мальчиком: читал ему сказки, укладывал спать и часто обнимал. Несмотря на то что Ване было всего восемь лет, когда его отец скончался, любовь к театру и кино проявилась у него практически сразу. К трем годам он уже участвовал в совместных съемках с мамой и бегал за кулисами.
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Когда Ивану исполнилось 12, у него появился интерес к различным увлечениям: он начал записывать рэп, занимался баскетболом и танцами.
Ирине было нелегко воспитывать сына в одиночку, но она старалась дать ему все самое лучшее. Валерий оставил Ирине и Ване две квартиры в Москве, которые можно было сдавать для оплаты обучения в престижной частной школе.
Сегодня 20-летний Иван Золотухин завершает обучение в Театральной школе Олега Табакова. Он также прошел курсы в Детском театральном центре «Премьера» при Культурном фонде своего отца, участвовал в театральных постановках и снимался в кино. В 2022 году Иван и Ирина Линдт вместе работали над фильмом «Тихая гавань». Зрители заметили, что Иван очень похож на своего отца как внешне, так и по характеру.
Фото: iStock/Dmitry SHISHKIN
Живет в общежитии и самостоятельно строит карьеруИрина Линдт недавно поделилась новыми подробностями о жизни своего сына Ивана, который унаследовал уверенность и сильный характер от своего отца.
Актриса отметила, что Ваня проявляет еще большую силу воли и важные человеческие качества. Молодой человек живет в общежитии и самостоятельно строит карьеру, но пока не полностью отделился от родителей, получая финансовую поддержку от матери.
Напомним, что Валерий Золотухин скончался 30 марта 2013 года в Москве на 71 году жизни после долгой борьбы с опухолью мозга и прогрессирующим Альцгеймером. По его желанию, актера похоронили на малой родине в селе Быстрый Исток Алтая. Ирина Линдт заявила, что Валерий был ее единственной любовью, она не планирует строить отношения с другими мужчинами.
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