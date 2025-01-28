Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Свежие факты и неожиданные признания любовницы Золотухина об их общем сыне Иване

Свежие факты и неожиданные признания любовницы Золотухина об их общем сыне Иване

Иван Золотухин (Фото: соцсети)

Иван Золотухин (Фото: соцсети)

Советский и российский актер театра и кино Валерий Золотухин ушел из жизни более десяти лет назад, но после себя он оставил молодого наследника — Ивана, который является точной копией своего знаменитого отца.
С раннего возраста Иван мечтал продолжить карьеру отца. Сбылись ли его мечты — в материале «Радио 1».

Вдали от светской суеты

Валерий Золотухин оставил после себя не только яркое наследие в мире искусства, но и сложную семейную историю. Его первая жена, Нина Шацкая, подарила ему сына Дениса в 1969 году. Однако, несмотря на родственные узы, Денис часто чувствовал себя нежеланным ребенком. Родители расстались в 1977 году после шести лет совместной жизни, полных конфликтов и интриг.



По совету своего отчима, знаменитого актера и драматурга Леонида Филатова, Денис попытался найти себя в режиссуре, поступив во ВГИК. Но вскоре он понял, что его призвание лежит в другой плоскости. В поисках духовного пути он отправился в Троице-Сергиеву лавру, где стал клириком Никольского храма в Подмосковье. Его семья пополнилась шестью детьми, а жизнь прошла вдали от светской суеты.

Старшая дочь Дениса, Мария, последовала по стопам деда и дебютировала на сцене театра «Сатирикон», сыграв Катерину Кабанову в пьесе «Гроза».

Второй сын Валерия Золотухина, Сергей, родился в 1979 году от брака со скрипачкой Тамарой Гусевой. Их роман начался еще во время первого брака артиста. Сергей также оказался творческой натурой: с детства увлекался музыкой и стал барабанщиком рок-группы «Мертвые дельфины». Однако его жизнь была омрачена борьбой с ментальными проблемами, что в конечном итоге привело к трагической гибели в возрасте 27 лет.

Фото: iStock/tylim

Покинул жизнь по собственной воле

Денис, принявший православие под именем Дионисий, отпел своего брата, хотя это действие запрещено для тех, кто покинул жизнь по собственной воле. После утраты Сергея Валерий Золотухин не смог разорвать связь с его матерью, несмотря на то что уже любил другую женщину.

Очень похож на своего отца

Сын Ирины Линдт, российской актрисы театра и кино, Иван, родился 18 ноября 2004 года. Ирина была на 33 года младше Валерия Золотухина, который продолжал вести жизнь сразу в двух семьях.

Существовали слухи, что актер планировал венчаться с Ириной. В этом ему хотел помочь его старший сын Дионисий, родившийся от первого брака. Однако для этого Валерию нужно было развестись со своей второй женой, Тамарой Гусевой. Но судьба распорядилась иначе, и актер ушел из жизни, не успев реализовать свои планы.

Золотухин очень любил своего младшего сына Ивана. На момент его рождения Валерию было уже 60 лет. Он проводил много времени с мальчиком: читал ему сказки, укладывал спать и часто обнимал. Несмотря на то что Ване было всего восемь лет, когда его отец скончался, любовь к театру и кино проявилась у него практически сразу. К трем годам он уже участвовал в совместных съемках с мамой и бегал за кулисами.

Особняк за 300 млн, интимные отношения с Темниковой и Фадеевым, ночь за 30 000 долларов: новые шокирующие факты о Серябкиной
Особняк за 300 млн, интимные отношения с Темниковой и Фадеевым, ночь за 30 000 долларов: новые шокирующие факты о Серябкиной

Когда Ивану исполнилось 12, у него появился интерес к различным увлечениям: он начал записывать рэп, занимался баскетболом и танцами.

Ирине было нелегко воспитывать сына в одиночку, но она старалась дать ему все самое лучшее. Валерий оставил Ирине и Ване две квартиры в Москве, которые можно было сдавать для оплаты обучения в престижной частной школе.

Сегодня 20-летний Иван Золотухин завершает обучение в Театральной школе Олега Табакова. Он также прошел курсы в Детском театральном центре «Премьера» при Культурном фонде своего отца, участвовал в театральных постановках и снимался в кино. В 2022 году Иван и Ирина Линдт вместе работали над фильмом «Тихая гавань». Зрители заметили, что Иван очень похож на своего отца как внешне, так и по характеру.

Фото: iStock/Dmitry SHISHKIN

Живет в общежитии и самостоятельно строит карьеру

Ирина Линдт недавно поделилась новыми подробностями о жизни своего сына Ивана, который унаследовал уверенность и сильный характер от своего отца.

Актриса отметила, что Ваня проявляет еще большую силу воли и важные человеческие качества. Молодой человек живет в общежитии и самостоятельно строит карьеру, но пока не полностью отделился от родителей, получая финансовую поддержку от матери.

Напомним, что Валерий Золотухин скончался 30 марта 2013 года в Москве на 71 году жизни после долгой борьбы с опухолью мозга и прогрессирующим Альцгеймером. По его желанию, актера похоронили на малой родине в селе Быстрый Исток Алтая. Ирина Линдт заявила, что Валерий был ее единственной любовью, она не планирует строить отношения с другими мужчинами.

Читайте также:

Виктория Боня пострадала в горах — травма серьезная, а врача не найти

Бывший футболист Евгений Алдонин поделился неожиданным признанием о жизни своей дочери

«Возраст не причина для отказа от идеального тела»: Канделаки делится секретами стройности
#статьи
#кино
#актёр
#актриса
#футболист
«Прибереги свои фальшивые слезы»: «Мисс Калифорния» осудила Селену Гомес за истерику из-за депортации мигрантов
Модель Боллер предложила Селене Гомес приютить мигрантов в своём поместье
28 января 2025, 12:07

Селена Гомес (фото: соцсети)

Американская певица с мексиканскими корнями Селена Гомес записала видео, в котором со слезами на глазах осудила администрацию президента США Дональда Трампа за массовую депортацию нелегальных мигрантов. Модель, «Мисс Калифорния» Кэрри Прежан Боллер предложила звезде приютить их у себя и приберечь свои фальшивые слёзы.
«Эй, Селена Гомес, как насчет того, чтобы позвонить всем "своим людям", о депортации которых ты плачешь, и пригласить их пожить в твоем особняке за твоими большими стенами и воротами, пока они не уедут?», – иронично предложила Боллер.
Модель напомнила, что Гомес – одна из самых богатых женщин в мире американского шоу-бизнеса. Она имеет ресурсы для оказания помощи обездоленным гражданам.

Боллер подчеркнула, что певица могла бы пригласить мигрантов на ужин, оплатить им обучение и медицинские счета. Однако, несмотря на имеющиеся возможности, она этого не делает, и, скорее всего, не сделает.

Также издание Daily Mail привело слова пользователей соцсетей, которые предложили Гомес воспользоваться её состоянием в 1,3 миллиарда долларов для оказания реальной помощи людям, вместо того, чтобы устраивать бесполезные театральные слёзы в соцсетях.

Читайте также:

«Моих людей атакуют»: Селена Гомес не сдержала слёз из-за нового указа Трампа

Трамп заявил, что Мексика «пришла в восторг» от переименования Мексиканского залива

Мексика отказалась принимать депортационный рейс из США
#сша
#певица
#мигранты
#мексика
#дональд трамп
#указ
#депортация
#помощь
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Все вокруг рыдали, оплакивали меня»: Диане Гурцкой ставили диагноз «рак матки»
28 января 2025, 11:33

Диана Гурцкая (фото: соцсети)

В прошлом году певице Диане Гурцкой поставили страшный диагноз «рак матки». На тот момент у артистки уже был сын Костя.
Звезда очень переживала за сына. Она боялась, что он может остаться без мамы, как она в своё время.

«Все вокруг ходили рыдали, оплакивали меня. Вся семья…», – поделилась исполнительница.
Однако в ходе очередного посещения врача выяснилось, что рака матки нет. Оказалось, что там была другая проблема, но менее тяжёлая и серьёзная.

Также Диана Гурцкая в интервью Наталье Подольской рассказала, как проходила её единственная, но очень долгожданная беременность. Всё шло хорошо, однако из-за проблем со зрением певица постоянно находилась под вниманием врачей.

«Беременность протекала отлично. Сперва я даже обижалась, что ничего не чувствовала. Я так ждала токсикоза, так хотела! И вдруг настал этот момент, а ещё были концерты. Я помню, сухарики постоянно лежали в сумке, лимон. Это было приятно. Мне надо было вдвойне наблюдаться… Я боялась, что ребенок мог повторить мою судьбу. Хотя мы с мужем это обсуждали, отмечая, что с радостью будем ждать ребенка, что бы ни случилось. Петя не давал мне знать, что чего-то боится. Он стоял рядышком, и я всё прошла. У меня были скрининги, проверки околоплодных вод. Всё у меня было вдвойне. Но это было чудесное время – невозможно передать», – рассказала знаменитость.
В июне этого года сыну Гурцкой Косте исполняется 18 лет. Он заканчивает школу и планирует поступать в институт.

Однако в 2023 году в семье произошла трагедия – скончался горячо любимый муж Дианы Петр Кучеренко. Певица до сих пор не может прийти в себя из-за произошедшего.

Она поделилась, что не соглашается с выражением, что время лечит. Чем бы она ни занималась он всегда мысленно с ней. Певица скучает «до хрипоты, до боли», но ничего не может с собой поделать.

Читайте также:

Диана Гурцкая не смогла сдержать слёз, рассказывая о сыне, которого не может видеть

«Не могу его подвести»: Певица Гурцкая рассказала о жизни после смерти мужа

«Могу исполнять твои мечты!»: Аня Покров купила маме квартиру
#ребёнок
#трагедия
#проверки
#семья
#певица
#заболевания
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ида Галич снялась в полупрозрачном платье и спровоцировала слухи о беременности
28 января 2025, 10:59

Ида Галич (фото: соцсети)

Блогер Ида Галич появилась в полупрозрачном платье на Неделе моды в Париже и спровоцировала слухи о беременности. Видео она опубликовала в своём Telegram-канале.
Галич стала гостьей показа бренда Schiaparelli. Для дефиле она выбрала чёрное «голое» макси-платье, на которое надела длинную коричневую шубу. К образу блогер добавила туфли на каблуках с золотым мысом, массивные серьги и клатч.

Под постом появилось множество комментариев. Подписчики предположили, что Галич может быть беременна – на видео Ида позирует и кладёт руку на живот.

«Так нежно положила руку на животик...ой на платье», – написала одна из поклонниц.

В октябре прошлого года Ида Галич раскрыла личность своего возлюбленного. На снялась для обложки журнала ОК! вместе с предпринимателем Олегом Ледвичем. На фото пара обнималась на улице. По словам Галич, они с возлюбленным не только строят отношения, но и создают совместный бизнес.

Читайте также:

Сати Казанова с трёхмесячной дочкой на руках закатила скандал в аэропорту, не выбирая выражений

«Моих людей атакуют»: Селена Гомес не сдержала слёз из-за нового указа Трампа

Экс-«блестящая» Ольга Орлова рассказала о болезни дочери и своем недуге
#видео
#отношения
#блогер
#шоу-бизнес
#париж
#беременность
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сати Казанова с трёхмесячной дочкой на руках закатила скандал в аэропорту, не выбирая выражений
Сати Казанова рассказала о сложном перелёте в Италию
28 января 2025, 10:43

Сати Казанова (фото: соцсети)

Певица Сати Казанова вместе с трёхмесячной дочкой и супругом Стефано Тиоццо прилетела к нему на родину в Италию. Однако поездка получилась непростой – Сати испытала сильный стресс и не смогла сдержать эмоций.
Поездка не задалась уже в аэропорту. Семья летела турецкой авиакомпанией из Москвы в Турин с пересадкой в Стамбуле. На неё было отведено два часа, однако первый рейс задержали, и пара с ребёнком едва не опоздала на второй самолёт.

Певица пожаловалась, что ей пришлось бежать с малышкой на руках через весь аэропорт в Стамбуле. Её поразило, что никто не оказал помощь.

«Мы испытали сумасшедший стресс. Мы прибыли в Стамбул за 45 минут до вылета туринского рейса. Мы как идиоты бежали в другой конец аэропорта! Нам никто не предложил помощь. Мы подошли к нескольким ребятам на гольфкарах, просили довезти. Абсолютный игнор, ноль заботы!», – возмутилась Казанова.
Мужу артистки пришлось бежать вперёд, чтобы задержать посадку, – он успел в последний момент. Подоспевшая певица отчитала сотрудников авиакомпании за безразличие к пассажирам.

После бывшая солистка группы «Фабрика» отметила, что выпустила пар не на тех людей, на которых следовало. В итоге она получила «кармический подзатыльник» – её чемодан был потерян.

Читайте также:

Виктория Боня пострадала в горах — травма серьезная, а врача не найти

«Моих людей атакуют»: Селена Гомес не сдержала слёз из-за нового указа Трампа

Экс-«блестящая» Ольга Орлова рассказала о болезни дочери и своем недуге
#аэропорт
#самолет
#помощь
#семья
#певица
#авиакомпании
#стресс
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-«блестящая» Ольга Орлова рассказала о болезни дочери и своем недуге
28 января 2025, 10:26

Ольга Орлова с дочерью (Фото: соцсети)

Певица Ольга Орлова вернулась из отпуска на Мальдивах, где проводила время с мужем дочерью Анной. На обратном пути, прямо в самолёте, у малышки вдруг резко подскочила температура.
То ли родители были слишком увлечены друг другом, то ли няня недосмотрела, но ребёнок заболел. Сейчас ведущая проекта «Дом-2» полностью сосредоточена на здоровье дочери.

«Анюта вируснулась по пути домой. В полёте уже поднялась температура, начался кашель. Так что неделю полечимся дома», — написала Ольга в своём блоге.

Также экс-солистка «Блестящих» призналась, что и у неё самой есть проблемы со здоровьем. Уже около года у звезды немеют руки и периодически появляются сильные боли. Однако врач пока не могут поставить верный диагноз. Многочисленные обследования показывают противоречивые результаты.

Ольга Орлова родила дочь в феврале 2023 года от бизнесмена Валерия. У неё также есть взрослый сын Артём от первого мужа Александра Карманова. Известной певица стала в составе группы «Блестящие», где выступала вместе с Жанной Фриске и Кристиной Новиковой.

Читайте также:

«Я не беременная, я просто толстая»: Ольга Орлова раскрыла вес и призналась, что её не устраивает в своей внешности

«Совсем скоро»: Мария Погребняк сделала заявление о будущем муже и ребенке Ольги Бузовой

Ивлеева сравнила Филиппа Киркорова с крысой: новый скандал из-за «Голой вечеринки» набирает обороты
#ребёнок
#дом
#здоровье
#температура
#врач
#певица
#диагноз
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Моих людей атакуют»: Селена Гомес не сдержала слёз из-за нового указа Трампа
Певица Селена Гомес не сдержала слёз из-за нового указа Дональда Трампа
28 января 2025, 10:19

Селена Гомес (фото: соцсети)

Американская певица Селена Гомес опубликовала в своих соцсетях видео, на котором предстала перед поклонниками в слезах. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.
«Мне так жаль. Весь мой народ атакуют и детей. Они ничего не понимают. Простите, я хотела бы что-то сделать, но не знаю, как», – заявила звезда.
Гомес говорила это и рыдала, вытирая слёзы руками. Также своё видео знаменитость сопроводила эмодзи с флагом Мексики.

По данным издания, вскоре после публикации певица удалила пост, но к тому моменту он уже успел разлететься по сети.

Отмечается, что эта запись последовала после того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике». Позднее его администрация разрешила депортировать нелегальных мигрантов из страны без проведения судебного заседания. Таким образом из США могут депортировать более 730 тысяч несовершеннолетних, не считая взрослого населения.

Селена Гомес родилась в США, однако часто говорит о своём мексиканском происхождении. В 2019 году она стала исполнительным продюсером документального фильма от Netflix «Жизнь без документов», в котором рассказывается о судьбах нелегальных мигрантов в США.

Читайте также:

Трамп заявил, что Мексика «пришла в восторг» от переименования Мексиканского залива

Мексика отказалась принимать депортационный рейс из США

Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников
#дональд трамп
#указ
#мигранты
#сша
#мексика
#президент
#жизнь
#видео
#певица
#пост
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Виктория Боня пострадала в горах — травма серьезная, а врача не найти
28 января 2025, 09:46

Фото: iStock/sihasakprachum

Модель и телеведущая Виктория Боня снова отправилась в Непал, чтобы подготовиться к покорению Эвереста. На этот раз звезда «Дома-2» восходит в горы под руководством опытного инструктора, однако, в отличие от предыдущих экспедиций, где она путешествовала с группой альпинистов, сейчас они находятся вдвоем. Об этом пишет «‎7Дней.ру».
К сожалению, это восхождение обернулось для Виктории проблемами со здоровьем. Она вышла на связь с подписчиками и сообщила о возникших трудностях, попросив рекомендации проверенного травматолога, специализирующегося на вывихах плеча и готового консультировать онлайн, изучив снимки КТ. Модель не уточнила, кто именно получил травму — она сама или ее инструктор, но вероятность того, что неприятность приключилась с ней, кажется более вероятной.

Напомним, что Виктория Боня активно увлекается альпинизмом последние несколько лет и уже успела покорить несколько сложных вершин. В своем последнем путешествии она успешно взошла на гору Манаслу, которая считается одной из самых трудных для восхождения. На вершине Виктория сделала фото с российским флагом и не смогла сдержать слез радости.

Подписчики выражают поддержку и надеются на скорейшее выздоровление модели.

Читайте также:

Бывший футболист Евгений Алдонин поделился неожиданным признанием о жизни своей дочери

«Поймет, что я самозванка»: как Софья Эрнст женила на себе директора «первого канала, сама годилась в дочери и родила троих детей

«Могу исполнять твои мечты!»: Аня Покров купила маме квартиру
#кт
#горы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Друг Яниса Тиммы пытается сорвать концерт Седоковой в Казахстане
28 января 2025, 09:13

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

В Сети появилась информация, что Анна Седокова 14 февраля, в День Святого Валентина, даст в Казахстане свой первый концерт после гибели бывшего мужа, известного баскетболиста Яниса Тиммы. Друг покойного Марк Пугачёв пишет казахстанским блогерам, пытаясь сорвать её выступление.
Негатив, который бурным потоком льётся сейчас на Анну, не вполне заслужен, отмечает сетевое издание StarHit. Во-первых, съёмки всех популярных телепередач, в которых мелькает артистка, проводились ещё до смерти спортсмена. Во-вторых, пара хоть и была очень красивой, но ведь по сути на момент самоубийства Тиммы уже не была таковой — они официально развелись.

Еркежан Шайхиева опубликовала переписку с Пугачёвым, где он называет певицу «не хорошим человеком» (так в тексте - прим. ред.) и говорит, что её шоу в Казахстане — это «не лучший вариант». Также он утверждает, что Седокова «всё забрала» у родителей бывшего мужа.

Если это какой-то пиар ход, то очень неважный. Судя по тексту, писал его полуграмотный человек, пренебрегающий элементарным правилами русского языка. Легче поверить, что текст сама себе прислала госпожа Еркежан Шайхиева. Блогер не скрывает отрицательного отношения к артистке, заявив, что не верит её слезам.

Следователи окончательно установили, что причиной смерти Яниса Тиммы стало самоубийство. Иные версии, по словам правоохранителей, не подтвердились.

Читайте также:

«Безнравственное поведение»: Сысоева раскритиковала Седокову

Убийство или суицид: опубликован результат следственной проверки смерти Яниса Тиммы

«Вы красивая, но спеть нужно было лучше»: Александр Розенбаум сделал Седокову аутсайдером шоу «Три аккорда»
#следователи
#самоубийство
#человек
#шоу
#блогер
#съёмки
#певица
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший футболист Евгений Алдонин поделился неожиданным признанием о жизни своей дочери
Вера Алдонина выбирает студенческую жизнь вместо семейных встреч
28 января 2025, 09:10

Фото: iStock/finwal

Отец Веры Алдониной, бывший футболист Евгений Алдонин, рассказал, что дочка, поступившая во ВГИК, теперь предпочитает проводить время в студенческой тусовке. Это стало причиной редких встреч с родными. Об этом пишет Экспресс газета.
После развода с певицей Юлией Началовой Евгений нашел счастье во втором браке, но всегда оставался опорой для своей старшей дочери. Когда не стало артистки, он продолжил поддерживать Веру, которая осталась жить с бабушкой и дедушкой. Однако формат их общения изменился: если раньше девушка часто гостила у Алдониных, то теперь такие встречи стали редкостью.

Поступив в мастерскую Александра Михайлова, звезды трагикомедии «Любовь и голуби», Вера полностью погрузилась в учебу. Отец отметил, что она не только увлечена учёбой, но и активно общается со сверстниками. Единственное, что беспокоит Евгения, это стремление дочери успеть всё и везде.

«Она с утра до вечера занята, вся в творчестве. Мне кажется, она именно там, где ей необходимо быть. Она вся поглощена учебой и опять же, мне кажется, что в ее случае надо ее даже притормаживать, чтобы она больше отдыхала, больше высыпалась», — отметил Евгений Алдонин.

У Евгения Алдонина сложилось впечатление, что у его дочери Веры очень-очень сложный график, так как она практически с понедельника по субботу находится в постоянном рабочем режиме. Он отметил, что она, похоже, действительно нашла свое призвание, поскольку поступила с высшим баллом и учится без каких-либо нареканий.

Читайте также:

Особняк за 300 млн, интимные отношения с Темниковой и Фадеевым, ночь за 30 000 долларов: новые шокирующие факты о Серябкиной

Дом на Рублевке и дорогие украшения: как из скромной телеведущей Златопольская превратилась в жену директора канала «Россия»

Фадеев раскрыл подробности отношений с Серябкиной
#отец
#график
#отношения
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате