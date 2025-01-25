Измены, шумные вечеринки и любовные сцены в кино: какими были отношения Александра Абдулова и Ирины Алферовой

Александр Абдулов и Ирина Алферова (Фото: кадр из фильма «Предчувствие любви»)
Раньше многие мечтали о таких же отношениях, как у Александра Абдулова и Ирины Алферовой. Однако талантливая и видная актерская пара не смогла сохранить брак.
Артистка сразу понимала, что связь с Александром Абдуловым — это не любовь до гроба. Спустя многие годы первое впечатление Ирины Алферовой подтвердилось. Но все же тогда Абдулов смог ее переубедить.
Пронес ее на руках через парк и она согласилась
Известный актер выступал на сцене Ленкома и покорял общественность своими ролями в кино. Сначала трилогия «Хождение по мукам», следом картины «С любимыми не расстаются» и «Обыкновенное чудо». Алферова и Абдулов были молоды, перспективны и талантливы. Однако Ирина внушительный период времени не хотела заключать брак с актером. Предложение артистка приняла лишь на гастролях в Ереване. До своего отъезда она поставила Абдулову условие: «Сможешь пронести меня на руках через весь парк — соглашусь». И он выполнил требование своей любимой.
Ирина Алферова (Фото: кадр из сериала «Хождение по мукам»)
Александра не пугал брак с дамой постарше. Он жил и создавал праздник. Ирина рассказывала, как избранник мог засыпать жилище орхидеями просто так, чтобы сделать приятное родным.
Дочь Ирины от прошлого брака Ксюшу Александр считал родной. Публика ставила в пример прекрасную семью актеров. Они не стеснялись лишний раз показать свое счастье. Муж, жена и дочь Ксюша были ведущими телевизионной передачи «Будильник» и фотографировались для СМИ в домашней обстановке. Однако не всё было так идеально.
«Саша нужен всем! Всем женщинам!»
Александр Абдулолов любил шумную компанию. Он не мог жить без праздников, посиделок с друзьями и капустников. Актер обожал радовать близких людей. Но Ирина Алферова не могла все время жить в столь шумной атмосфере. К тому же накалялась ситуация в театре — Ирина воспринимала брак с Александром как способ получить хорошие роли.
Александр Абдулов и Ирина Алферова (Фото: кадр из фильма «Кто сказал, что это навсегда»)
Кризис отношений настиг актерскую пару в начале 90-х. Алферова выяснила, что муж ей изменял.
Развод для Абдулова стал неожиданностью. Теперь мужчина хотел одного: чтобы любимая была рядом, но она покинула его. После развода Александр отрекся от женитьбы. Так и жил один, пока не повстречал Юлию Мешину. В 2006 году Александр Абдулов заключил свой второй брак, а в 53 года стал отцом. На свет появилась дочь Женя.
Бывшим возлюбленным пришлось воссоединиться вновь — на этот раз ради работы. Режиссер сериала «Капкан» пригласил Абдулова и Алферову сыграть супругов. Актеры решили согласиться.
Работа выдалась неловкой — актерам было необходимо сниматься в любовных сценах.
В то время все это списали на актерский профессионализм. На съемках Абдулов громко и показательно шутил, а Алферова смеялась, как влюбленная школьница.
Александр Абдулов и Ирина Алферова (Фото: кадр из сериала «Капкан»)
Женатый Абдулов очень старался избежать встречи бывшей и нынешней жены. Когда Юлия звонила в присутствии экс-супруги, смущенный Александр очень скоро заканчивал разговор.
К моменту окончания съемок сериала «Капкан», артисту поставили смертельный диагноз — «рак легкого четвертой стадии». На похоронах Ирина и Юлия сидели рядом — обе горевали. Как и у Абдулова, у Ирины Алферовой не осталось обид к бывшему мужу — лишь благодарность за их время вместе.
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Пронес ее на руках через парк и она согласилась
Известный актер выступал на сцене Ленкома и покорял общественность своими ролями в кино. Сначала трилогия «Хождение по мукам», следом картины «С любимыми не расстаются» и «Обыкновенное чудо». Алферова и Абдулов были молоды, перспективны и талантливы. Однако Ирина внушительный период времени не хотела заключать брак с актером. Предложение артистка приняла лишь на гастролях в Ереване. До своего отъезда она поставила Абдулову условие: «Сможешь пронести меня на руках через весь парк — соглашусь». И он выполнил требование своей любимой.
Ирина Алферова (Фото: кадр из сериала «Хождение по мукам»)
Александра не пугал брак с дамой постарше. Он жил и создавал праздник. Ирина рассказывала, как избранник мог засыпать жилище орхидеями просто так, чтобы сделать приятное родным.
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Дочь Ирины от прошлого брака Ксюшу Александр считал родной. Публика ставила в пример прекрасную семью актеров. Они не стеснялись лишний раз показать свое счастье. Муж, жена и дочь Ксюша были ведущими телевизионной передачи «Будильник» и фотографировались для СМИ в домашней обстановке. Однако не всё было так идеально.
«Саша нужен всем! Всем женщинам!»
Александр Абдулолов любил шумную компанию. Он не мог жить без праздников, посиделок с друзьями и капустников. Актер обожал радовать близких людей. Но Ирина Алферова не могла все время жить в столь шумной атмосфере. К тому же накалялась ситуация в театре — Ирина воспринимала брак с Александром как способ получить хорошие роли.
Александр Абдулов и Ирина Алферова (Фото: кадр из фильма «Кто сказал, что это навсегда»)
Кризис отношений настиг актерскую пару в начале 90-х. Алферова выяснила, что муж ей изменял.
«Понимаете, Саша очень много в жизни натворил, но он ТАКОЙ! Его можно понять. У него свои приоритеты, у меня другие. Саша нужен всем! Всем женщинам!», — сказала тогда актриса.
Развод для Абдулова стал неожиданностью. Теперь мужчина хотел одного: чтобы любимая была рядом, но она покинула его. После развода Александр отрекся от женитьбы. Так и жил один, пока не повстречал Юлию Мешину. В 2006 году Александр Абдулов заключил свой второй брак, а в 53 года стал отцом. На свет появилась дочь Женя.
Снова вместе, но на экране
Бывшим возлюбленным пришлось воссоединиться вновь — на этот раз ради работы. Режиссер сериала «Капкан» пригласил Абдулова и Алферову сыграть супругов. Актеры решили согласиться.
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Работа выдалась неловкой — актерам было необходимо сниматься в любовных сценах.
«Они играли по-настоящему. Мы тогда подумали, что, если бы все ушли со съемочной площадки, оставшись вдвоем, они бы не остановились», — обращал внимание режиссер «Капкана» Владимир Краснопольский.
В то время все это списали на актерский профессионализм. На съемках Абдулов громко и показательно шутил, а Алферова смеялась, как влюбленная школьница.
Александр Абдулов и Ирина Алферова (Фото: кадр из сериала «Капкан»)
Женатый Абдулов очень старался избежать встречи бывшей и нынешней жены. Когда Юлия звонила в присутствии экс-супруги, смущенный Александр очень скоро заканчивал разговор.
«У меня к Ирине нет никаких обид. И я всегда рад ее видеть», — говорил Абдулов.
К моменту окончания съемок сериала «Капкан», артисту поставили смертельный диагноз — «рак легкого четвертой стадии». На похоронах Ирина и Юлия сидели рядом — обе горевали. Как и у Абдулова, у Ирины Алферовой не осталось обид к бывшему мужу — лишь благодарность за их время вместе.
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