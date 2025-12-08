Мама P. Diddy опровергла слухи об избиении и назвала обвинения намеренной фальсификацией

08 декабря 2025, 22:14

Мать P. Diddy требует опровержения ложных обвинений рэпера в насилии

P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

Мать рэпера P. Diddy, Дженис Комбс, выступила с опровержением слухов о том, что её сын якобы ударил её.





В интервью Deadline она заявила, что домыслы, возникшие после выхода фильма о непростой жизни артиста, не отражают действительности и появились с целью создать искажённый образ Дидди в глазах публики.



По словам Комбс, эти «неточности» касаются воспитания и семейной жизни её сына и были допущены намеренно, чтобы ввести зрителей в заблуждение и навредить их репутации.





«Эти неточности, касающиеся воспитания и семейной жизни моего сына Шона, намеренно допущены, чтобы ввести зрителей в заблуждение и нанести еще больший ущерб нашей репутации», — подчеркнула она.