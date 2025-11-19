«Я полностью сломалась»: Леди Гага призналась, что чудом осталась в живых
Леди Гага рассказала, как поддержка жениха вытащила её из глубокой депрессии
Леди Гага впервые за долгое время откровенно заговорила о своём психическом состоянии — и её признание получилось шокирующим. Об этом сообщает RadarOnline.
39-летняя певица рассказала, что в какой-то момент буквально боролась за жизнь, и только своевременная помощь специалистов и поддержка жениха Майкла Полански помогли ей выкарабкаться.
По словам артистки, точкой невозврата стал день, когда ей потребовалась психиатрическая госпитализация.
«Мне нужно было сделать перерыв. Я не могла ничего делать… Я полностью сломалась. Было время, когда я не думала, что смогу поправиться. Я чувствую себя по-настоящему удачливой, что осталась в живых», — рассказала она.Проблемы с ментальным здоровьем напрямую повлияли на её карьеру. Гага призналась, что во время съёмок «Звезды родилась» она принимала препараты, а панические атаки преследуют её до сих пор — даже на сцене. Дополнительным грузом стал не проработанный опыт сексуального насилия в юности. Тогда певица пыталась «глушить» боль марихуаной и алкоголем, что лишь усугубляло состояние.
Но именно в этот период рядом оказался человек, который помог поверить, что она заслуживает любви и нормальной жизни. Роман с Майклом Полански стал для Гаги фактически точкой опоры.
Благодаря терапии и поддержке жениха певица постепенно учится жить без страха. Леди Гага подчеркнула, что её путь к исцелению ещё продолжается — но сейчас она впервые за долгие годы чувствует, что живёт, а не выживает.