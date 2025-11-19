«Я полностью сломалась»: Леди Гага призналась, что чудом осталась в живых

19 ноября 2025, 12:18

Леди Гага рассказала, как поддержка жениха вытащила её из глубокой депрессии

Леди Гага (Фото: Instagram* / @ladygaga)

Леди Гага впервые за долгое время откровенно заговорила о своём психическом состоянии — и её признание получилось шокирующим. Об этом сообщает RadarOnline.





39-летняя певица рассказала, что в какой-то момент буквально боролась за жизнь, и только своевременная помощь специалистов и поддержка жениха Майкла Полански помогли ей выкарабкаться.



По словам артистки, точкой невозврата стал день, когда ей потребовалась психиатрическая госпитализация.





«Мне нужно было сделать перерыв. Я не могла ничего делать… Я полностью сломалась. Было время, когда я не думала, что смогу поправиться. Я чувствую себя по-настоящему удачливой, что осталась в живых», — рассказала она.