Мама Реввы оправдалась за российское гражданство сына
Он хороший парень: мама Реввы о скандале с гражданством сына
Мама Александра Реввы прокомментировала скандал вокруг российского гражданства ее сына. Общественность была возмущена тем, что Ревва, родившийся в Донецке, якобы только весной 2025 года получил российский паспорт, продолжая при этом зарабатывать в России.
«Мой сын никуда не уезжал из страны, он хороший парень, живет и работает в России», — заявила мать артиста.Она пояснила, что Александр давно является гражданином России, а в мае просто получил новый паспорт в МФЦ.
Скандал с гражданством разгорелся на фоне новостей о том, что Ревва спустя 20 лет помирился с матерью после смерти отчима, оплатил его похороны и стал чаще с ней общаться.
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