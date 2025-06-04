Мама Реввы оправдалась за российское гражданство сына

04 июня 2025, 12:24

Он хороший парень: мама Реввы о скандале с гражданством сына

Александр Ревва ( Фото Instagram*: @arthurpirozhkov )

Мама Александра Реввы прокомментировала скандал вокруг российского гражданства ее сына. Общественность была возмущена тем, что Ревва, родившийся в Донецке, якобы только весной 2025 года получил российский паспорт, продолжая при этом зарабатывать в России.







«Мой сын никуда не уезжал из страны, он хороший парень, живет и работает в России», — заявила мать артиста.





