Тутта Ларсен показала отслужившего в армии старшего сына в день его рождения

Тутта Ларсен с с сыном Лукой (фото: Instagram* @larsentut)
Старшему сыну Тутты Ларсен исполнилось 20 лет. Телеведущая поздравила Луку с днём рождения в соцсетях, прикрепив к посту новую совместную фотографию.
Ларсен в личном блоге представила фото с молодым человеком в домашней обстановке.
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«В это очень сложно поверить, но сегодня моему первенцу 20 лет. Этот мальчик теперь мужчина, а всё, что я знаю о материнстве и вообще о себе, я знаю во многом благодаря ему. Никто на свете не чувствует меня так хорошо, как Лука... Взрослый мамин сын. Будь счастлив, сынок! Слава Богу за тебя», – написала телезвезда.В ноябре 2024 года Лука вернулся из армии. Молодой человек сам принял решение пойти туда. Сначала Ларсен переживала за сына, а затем смирилась с его выбором.
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Анастасия Чинкова