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Тутта Ларсен показала отслужившего в армии старшего сына в день его рождения

Тутта Ларсен с с сыном Лукой (фото: Instagram* @larsentut)

Тутта Ларсен с с сыном Лукой (фото: Instagram* @larsentut)

Старшему сыну Тутты Ларсен исполнилось 20 лет. Телеведущая поздравила Луку с днём рождения в соцсетях, прикрепив к посту новую совместную фотографию.
Ларсен в личном блоге представила фото с молодым человеком в домашней обстановке.

«В это очень сложно поверить, но сегодня моему первенцу 20 лет. Этот мальчик теперь мужчина, а всё, что я знаю о материнстве и вообще о себе, я знаю во многом благодаря ему. Никто на свете не чувствует меня так хорошо, как Лука... Взрослый мамин сын. Будь счастлив, сынок! Слава Богу за тебя», – написала телезвезда.
В ноябре 2024 года Лука вернулся из армии. Молодой человек сам принял решение пойти туда. Сначала Ларсен переживала за сына, а затем смирилась с его выбором.

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Леонид Ярмольник рассказал о ссорах в семье: «Как правило, это мелочи»
Актер Леонид Ярмольник объявил, что ссоры между супругами говорят об их любви
20 мая 2025, 14:43

Леонид Ярмольник (Фото: Инстаграм* @yarmolnikcom)

Актер Леонид Ярмольник рассказал о значимости ссор в отношениях супругов.
На презентации нового альбома Леонида Агутина «Н.В.Л.», Ярмольник отметил, что считает ссоры абсолютно нормальным явлением в браке. Со слов актера, чем их больше, тем сильнее партнеры друг друга любят. Однако это не относится к глобальным конфликтам, уточнил он.

«Значит, есть с кем ссориться по пустякам. Потому что ссоры эти не предвещают ничего плохого, кроме разговорной разминки. Как правило, это мелочи», — отметил звезда фильма «Летучий корабль» в беседе с Super.

Артист намекнул, что в его отношениях подобные ссоры никак не мешают их с возлюбленной долгосрочному союзу.

«Вот мы с Ксюхой сколько уже... 43 года», — добавил Леонид.

Напомним, актер счастлив в браке с Оксаной Ярмольник. Жена знаменитости — дизайнер, театральный художник по костюмам и актриса.

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#актёр
#отношения
#супруги
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«Мог послать куда подальше»: Шиловский рассказал о крутом нраве Григоровича
Режиссер Шиловский рассказал, что Григорович «мог послать куда подальше»
20 мая 2025, 14:13

Юрий Григорович (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Телережиссер Олег Шиловский, работавший над документальным фильмом о Юрии Григоровиче, рассказал о непростом характере балетмейстера. По его словам, съемочную группу заранее предупредили, чтобы те отвлекали артиста во время работы. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Мэтр не терпел съемок во время этого священного процесса, но все же для нашей бригады было сделано исключение. Нас заранее попросили не слишком мелькать камерой, стараться не досаждать, снимать подальше, со стороны, ведь мастер характером крут и может и послать куда подальше», – поделился Шиловский.
Он также добавил, что на репетициях у Григоровича было все строго – артистам даже запрещалось отходить по нужде.
«Наш фильм так и назывался «Юрий Грозный». Так что мы были максимально осторожны и даже радиопетлю не повесили, чтобы не беспокоить Юрия Николаевича, и записывали звук на пушку. Он, конечно, поглядывал в нашу сторону, но, к счастью, замечаний не делал», – вспоминает режиссер.
Напомним, Юрий Григорович скончался накануне, 19 мая, в возрасте 98 лет. Прощание с хореографом пройдет в эту пятницу, 23 мая, в Большом театре.

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Умер хореограф и артист балета Юрий Григорович
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#прощание
#режиссёр
#артист
#балет
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«Ей помогают самые настоящие колдуньи»: экстрасенс Гречишникова раскрыла, как Бузовой удалось сохранить популярность
Экстрасенс Гречишникова: магия помогла Бузовой сохранить популярность
20 мая 2025, 14:09

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Телеведущая и певица Ольга Бузова большую часть своей жизни блистает на экране. И если карьеру ей удалось построить, то обрести счастливые отношения – нет.
Медиум и ведьма Марина Гречишникова в беседе с Общественной службой новостей заявила, что своему успеху в мире шоу-бизнеса Бузова обязана не только трудом и целеустремлённостью.

«Ольге помогают самые настоящие колдуньи, которые занимаются погостной магией. И именно через ритуалы на питерских погостах они помогают Бузовой удержаться в жестоком мире шоу-бизнеса и, что называется, держать марку», – отметила Гречишникова.
Медиум подчеркнула, что при заключении контакта с потусторонними силами, приходится чем-то платить. Для Бузовой разменной монетой стала личная жизнь.

Гречишникова подчеркнула, что певице помогают удержать карьеру, а в жертву приносят её женское счастье. Именно поэтому у артистки всё ещё нет мужа и детей.

Однако собеседница отметила, что у этого контракта есть срок, после истечения которого Бузова, возможно, обретёт настоящее счастье.

В заключение ведьма добавила, что многие представители шоу-бизнеса обращаются к магам, чтобы приумножить, что имеют, и сохранить популярность.

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#певица
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Единственную картину Паши Техника продали за 126 тысяч долларов
20 мая 2025, 14:08

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Картину рэпера Паши Техника продали Дмитрию Князеву за 126 500 долларов на всероссийской выставке PAF.
«Легенда» является единственной работой Паши Техника. Она была создана в соавторстве с современным художником Игорем Исполиным. Картина должна была стать частью серии работ, однако так и осталась первой и последней.

Полотно хранилось в частной коллекции Игоря Исполина и выставлялось как моноэкспозиция, а теперь принадлежит Дмитрию Князеву. Отметим, что ярмарка современного искусства Port Art Fair (PAF) проходила с 15 по 18 мая в пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге.

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#ярмарка
#картина
#продажа
#искусство
#певец
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Мария Горбань подарила супругу авто более чем за 7 млн рублей
20 мая 2025, 14:01

Мария Горбань и Кирилл Зоткин (Фото: Инстаграм* @gorban_masha)

Актриса Мария Горбань купила своему мужу Кириллу Зоткину Porsche 911 Carrera 4S, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Актриса приобрела уже подержанную иномарку.

Со слов автоэксперта Марии Посеницкой, такую же машину с пробегом можно купить примерно за 7 миллионов 200 тысяч рублей. Новый автомобиль стоил бы намного дороже — порядка 20 миллионов, в зависимости от комплектации.

В личном блоге Горбань опубликовала видео с обновкой мужа. Она выбрала машину синего цвета.

«Прям под мою синюю сумку подходит. Красивая какая машина. Поздравляю. С днем рождения, любимый!», — обратила внимание Мария.

Ранее жена задержанного комика Нурлана Сабурова купила игрушку-монстра Лабубу за 120 тысяч рублей. Фолловеры возлюбленной юмориста посмеялись над своевременной «распаковочкой».

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#автомобиль
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#актриса
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