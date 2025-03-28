Тимати и Валентина Иванова ожидают первенца

Тимати (Фото: ВКонтакте @timatiofficial)
Рэпер Тимати и его подруга, модель Валентина Иванова, готовятся стать родителями. По информации издания «StarHit», пара, которая встречается около трех лет, ожидает ребенка.
Недавно Валентина привлекла внимание подписчиков, продемонстрировав кольцо с крупными бриллиантами на безымянном пальце. Это украшение, стоимостью в несколько миллионов рублей, Тимати подарил своей избраннице в начале года.
Многие заподозрили, что это не единственный намек на серьезные намерения пары. Несмотря на то что для Валентины это будет первый ребенок, у Тимати уже есть опыт отцовства: он воспитывает 10-летнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и 5-летнего сына Ратмира от блогера Анастасии Решетовой.
По словам источника из окружения пары, беременность Валентины протекает легко, они оба очень счастливы. Хотя Тимати ни разу не женился на своих возлюбленных, он утверждает, что не боится официального брака, а просто долго искал свою единственную.
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«Я сказала "нет"», — загадочно подписала избранница рэпера видео.
Многие заподозрили, что это не единственный намек на серьезные намерения пары. Несмотря на то что для Валентины это будет первый ребенок, у Тимати уже есть опыт отцовства: он воспитывает 10-летнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и 5-летнего сына Ратмира от блогера Анастасии Решетовой.
По словам источника из окружения пары, беременность Валентины протекает легко, они оба очень счастливы. Хотя Тимати ни разу не женился на своих возлюбленных, он утверждает, что не боится официального брака, а просто долго искал свою единственную.
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Дарья Осипова