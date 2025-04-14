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«Вырасту лентяем, заболею и умру»: сын Тимати ответил на вопрос мамы об учёбе

Пятилетний сын Решетовой рассудительно ответил на её вопрос об учёбе
Тимати с сыном Ратмиром (Фото: Телеграм, @reshetovalife)

Тимати с сыном Ратмиром (Фото: Телеграм, @reshetovalife)

Пятилетний сын Анастасии Решетовой и Тимати Ратмир трезво смотрит на жизнь. На вопрос модели о том, хочет ли он учиться, мальчик дал рассудительный ответ. Видео с сыном Анастасия опубликовала в соцсетях.
«Конечно, хочу. А то вырасту бестолковым лентяем, заболею и умру. Всё», — ответил Ратмир.
Ранее актриса и телеведущая Екатерина Стриженова поздравила с днём рождения старшую дочь Анастасию, живущую в США. Она опубликовала совместное фото с именинницей в социальной сети.

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После смерти Паши Техника в Сеть слили голые фото его бывшей жены Евы Карицкой
#видео
#соцсети
#дети
«Я была в состоянии аффекта из-за похорон»: бывшая жена Паши Техника попросила прощения у Екатерины Мизулиной
Бывшая жена Паши Техника извинилась перед Екатериной Мизулиной
14 апреля 2025, 16:40

Ева Карицкая и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @evakaritskaua и @ekaterina_mizulina)

После смерти рэпера Паши Техника в Сети разгорелся скандал между его бывшей женой Евой Карицкой и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Сегодня экс-супруга музыканта призналась, что совершила ошибку, поскольку была в состоянии аффекта из-за произошедшей трагедии.
Причиной конфликта стало видео, которое Карицкая опубликовала в конце марта. В кружочке она упомянула Мизулину, которая якобы знакома и общается с ней. В ответ на это общественница резко заявила, что впервые видит эту девушку, а также осталась недовольна тем, что её вовлекли в обсуждение трагедии человека, который не справился с наркотической зависимостью.

Затем Карицкая вновь набросилась на Мизулину, призвав её не лезть в дела семьи Паши Техника.

«Живите со своим SHAMAN, а хайпиться на мне и смерти супруга не нужно», – заявила тогда в личном блоге вдова рэпера.
Впрочем сегодня Карицкая вновь вышла на связь и заявила, что жалеет о сказанном.

«Хотелось бы обратиться к Екатерине Мизулиной и извиниться за ситуацию, которая сейчас происходит вокруг нас насчёт всех этих заявлений в мою сторону, в нашу сторону. Всё было вырвано максимально из контекста. Также я была в состоянии аффекта, я была в стрессовом состоянии из-за похорон бывшего супруга, после чего я пожалела и удалила сразу же эти видео. Но они, к сожалению, разлетелись очень быстро», – заявила Карицкая в личном блоге.
Девушка выразила сожаление тем, что такой конфликт возник. Она хотела бы, что он не разрастался дальше.

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#девушка
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#наркотики
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Киркорова обвинили в алкогольном опьянении на сцене из-за странного поведения и шутки про Маяковского
Филиппа Киркорова обвинили в алкогольном опьянении на сцене из-за шутки
14 апреля 2025, 16:27

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров оказался в центре скандала после странного поведения на сцене. Пользователи соцсетей публикуют кадры с артистом.
10 и 11 апреля проходила конференция блогеров и SMM-специалистов Instadium, на которой в качестве звёздного гостя присутствовал певец. Он вышел на сцену, чтобы выступить с обращением к участникам мероприятия, но многим в этот момент показалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Дело в том, что речь Киркорова была спутанной, а в конце он и вовсе рассказал шутку про Маяковского, которую многие посчитали оскорбительной.

«Когда-то Маяковский сказал, что среди грузин я – грузин, среди русских – русский. Его спросили, а кто же он среди дураков. На это он не растерялся и ответил: а среди дураков я впервые», – заявил Киркоров, вызвав смех у всех присутствующих.
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#алкоголь
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После смерти Паши Техника в Сеть слили голые фото его бывшей жены Евы Карицкой
14 апреля 2025, 16:14

Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)

В Сеть слили интимные фотографии бывшей жены рэпера Паши Техника, скончавшегося 4 апреля.
Многие Telegram-каналы написали, что в Интернете появились откровенные материалы на Еву Карицкую. Пока неизвестно, кто мог подставить экс-супругу Техника, которая воспитывает шестилетнего сына от рэпера.

При этом, ряд изданий пишут, что все опубликованные снимки были слиты ранее.

Напомним, что прощание с Пашей Техником состоялось 11 апреля. На нём присутствовал рэпер Птаха, который обвинил в смерти коллеги его поклонников.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#интернет
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#девушка
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Софья Эрнст впервые показала лица своих детей
14 апреля 2025, 16:12

Софья Эрнст (Фото: Instagram* @sofyapavlovna)

Актриса Софья Эрнст впервые опубликовала фотографии, на которых видны лица детей.
В субботу, 12 апреля, Софья отметила свой 37-й день рождения. По этому случаю супруга гендиректора Первого канала опубликовала в соцсети несколько фотографий с родными, друзьями и коллегами. Актриса также впервые показала лица своих детей.

«Спасибо маме с папочкой, что меня родили. Мужу, детям, семье, друзьям, театру, работе, Донскому монастырю, русским просторам, пиву, Петербургу, жизни», — подписала фото Софья.
Софья Эрнст (Фото: Instagram* @sofyapavlovna)
Несмотря на то, что Софья активно ведёт собственный блог, детали личной жизни она нечасто раскрывает. А фото детей публиковала только со спины.

Поклонники поддержали такой шаг Эрнст и отметили, что дети — «очаровательные ангелочки и очень похожи на маму». Тем не менее некоторые все же посчитали, что они похожи на Константина.

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* Запрещён в РФ
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#рф
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«Нужно найти в себе силы оставить мужа»: Лера Кудрявцева может развестись после заявления о проблемах в браке
Леру Кудрявцеву призвали развестись с мужем после откровений о браке
14 апреля 2025, 15:57

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)

Лера Кудрявцева может развестись с мужем после откровений о проблемах в семье. Такое решение её предложили поклонники, узнав, что телезвезда устала спасать Игоря Макарова, пристрастившегося к алкоголю.
На днях телеведущая дала волю эмоциям в личном блоге и намекнула на проблемы в браке. Она назвала себя «созависимой» и отметила, что устала «преодолевать» себя. Также Кудрявцева подчеркнула, что ей хочется кричать, биться головой о стену и плакать от бессилия.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» не раскрыла, о чём идёт речь, но очевидно, что она снова столкнулась с трудностями в отношениях с супругом. В прошлом году пара уже переживала кризис и даже расставалась спустя 10 лет брака. Тогда Кудрявцева намекнула на проблемы спортсмена с алкоголем. После она отметила, что не подавала на развод, а просто попыталась таким методом замотивировать мужа что-то исправить в своей жизни.

После откровений звезды в личном блоге, подписчики посоветовали ей не заниматься лечением супруга от зависимости, а просто расстаться с ним. Некоторые даже предположили, что проблемы в семье негативно сказывается и на окружении Кудрявцевой, которая нередко устаревает скандалы на шоу.

«Не надо лечить мужа. Нужно просто оставить его, тебе шестой десяток, а ему четвёртый, вот и все его зависимости. Нужно жить со своими ровесниками, он уже это понял, но боится осуждения и потерять дочь», «Потому на телевидении срывается на всех и устраивает перепалки и скандалы на передачах», «В ситуации Леры просто нужно найти в себе силы оставить супруга. Это единственный выход. Не сможет она ему помочь, пока он не захочет», – пишут неравнодушные поклонники.
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*запрещён в РФ
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