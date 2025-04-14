«Вырасту лентяем, заболею и умру»: сын Тимати ответил на вопрос мамы об учёбе

Тимати с сыном Ратмиром (Фото: Телеграм, @reshetovalife)
Пятилетний сын Анастасии Решетовой и Тимати Ратмир трезво смотрит на жизнь. На вопрос модели о том, хочет ли он учиться, мальчик дал рассудительный ответ. Видео с сыном Анастасия опубликовала в соцсетях.
«Конечно, хочу. А то вырасту бестолковым лентяем, заболею и умру. Всё», — ответил Ратмир.Ранее актриса и телеведущая Екатерина Стриженова поздравила с днём рождения старшую дочь Анастасию, живущую в США. Она опубликовала совместное фото с именинницей в социальной сети.
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Анастасия Чубина