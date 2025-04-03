«Целлюлит не пройдёт!»: Невеста Тимати Валентина показала процедуру омолаживания ягодиц

Тимур Юнусов/Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)
Известный российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, уже три года встречается с Валентиной Ивановой. Недавно девушка призналась, что борется с целлюлитом с помощью аппаратной косметологии.
Стоит отметить, что нынешние отношения певца — самые долгие с тех пор, как он расстался с Анастасией Решетовой. Его новая девушка тщательно следит за своей внешностью не только в силу профессии (она модель - прим. ред.), но и для того, чтобы всегда нравиться своему возлюбленному.
Валентина не стесняется делиться с подписчиками в социальных сетях методами по уходу за собой. Например, на днях она опубликовала кадры из кабинета косметолога. Девушка лежит на животе на кушетке и рассказывает, что процедура называется эндосфера. Активные вибрации помогают устранить отёчность, разглаживают морщины, избавляют от целлюлита и способствуют снижению веса.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Валентина не стесняется делиться с подписчиками в социальных сетях методами по уходу за собой. Например, на днях она опубликовала кадры из кабинета косметолога. Девушка лежит на животе на кушетке и рассказывает, что процедура называется эндосфера. Активные вибрации помогают устранить отёчность, разглаживают морщины, избавляют от целлюлита и способствуют снижению веса.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов