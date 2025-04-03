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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Целлюлит не пройдёт!»: Невеста Тимати Валентина показала процедуру омолаживания ягодиц

«Целлюлит не пройдёт!»: Невеста Тимати Валентина показала процедуру омолаживания ягодиц

Невеста рэпера Тимати Валентина Иванова рассказала об омолаживающих процедурах
Тимур Юнусов/Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Тимур Юнусов/Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Известный российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, уже три года встречается с Валентиной Ивановой. Недавно девушка призналась, что борется с целлюлитом с помощью аппаратной косметологии.
Стоит отметить, что нынешние отношения певца — самые долгие с тех пор, как он расстался с Анастасией Решетовой. Его новая девушка тщательно следит за своей внешностью не только в силу профессии (она модель - прим. ред.), но и для того, чтобы всегда нравиться своему возлюбленному.

Валентина не стесняется делиться с подписчиками в социальных сетях методами по уходу за собой. Например, на днях она опубликовала кадры из кабинета косметолога. Девушка лежит на животе на кушетке и рассказывает, что процедура называется эндосфера. Активные вибрации помогают устранить отёчность, разглаживают морщины, избавляют от целлюлита и способствуют снижению веса.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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#косметология
Телеведущий Андрей Малахов раскрыл секрет своего молодого и подтянутого вида
03 апреля 2025, 14:11

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Известному российскому телеведущему, актёру продюсеру и шоумену Андрею Малахову 11 января исполнилось 53 года. Тем не менее, он всегда выглядит молодо и подтянуто, а своей энергетикой заряжает даже самых вялых и пассивных зрителей.
Секреты своей прекрасной формы тележурналист не скрывает и охотно делится ими со всеми желающими. Соответствующий пост он недавно опубликовал в своём личном микроблоге. На новом снимке в социальных сетях главный редактор издания StarHit предстал ещё более посвежевшим. Он сфотографировал своё отражение в зеркале, не скрывая довольного вида.

«Систематический уход утром и вечером!», — прокомментировал Малахов свой автопортрет.

Популярный телеведущий с 2011 года женат на Наталье Шкулевой — издателе российской версии журнала Elle и дочери газетного магната Виктора Шкулева. Свадьбу влюблённая пара отмечала в Версальском дворце в Париже. В 2017 году у Андрея и Натальи родился сын, которого назвали Александром.

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#телевидение
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Невеста Григория Лепса похвасталась сумкой за два млн рублей
Невеста Лепса Аврора Киба вышла в свет с сумкой за два млн рублей
03 апреля 2025, 14:03

Аврора Киба (Фото: Telegram @kibavrora)

Возлюбленная Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, посетила премьеру сериала «Гипнозис». На мероприятие она пришла в бежевом мини платье и с сумкой за два миллиона рублей.
Свой образ девушка продемонстрировала подписчикам. Она опубликовала фото, сделанное в зеркало.
Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)
Многие предположили, что сумку Авроре подарил Лепс, который часто балует невесту дорогими подарками.

Лепс представил рублике свою юную спутницу в июне 2024 года на премии телеканала МУЗ-ТВ. В последнее время все чаще появляются слухи о том, что свадьба влюбленных состоится уже этим летом.

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*Запрещен в РФ
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#девушка
#рф
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«Переехала в новый ЖК»: Цымбалюк-Романовская продала квартиру, в которой жила с Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская продала квартиру, в которой жила с Джигарханяном
03 апреля 2025, 14:01

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: ВКонтакте @artvitalina)

Бывшая жена Армена Джигарханяна продала квартиру, в которой они жили, и переехала в новый жилой комплекс.
«Я не планировала там жить и, тем более, рожать ребенка. Это ещё один момент, который нужно было изменить. Я переехала в новый ЖК», – отметила Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с KP.ru.
Отметим, что в последнее время пианистка преподавала, занималась академической музыкой, иногда давала концерты и читала лекции.

Цымбалюк-Романовская все девять месяцев скрывала своё положение, доверив тайну лишь узкому кругу знакомых. Она не собирается засиживаться в декрете и намерена приступить к работе и полностью согласовать свой график.

Вместе с тем, 46-летняя вдова Джигарханяна отметила, что помогать с ребёнком ей некому, поскольку родители умерли, а прибегать к помощи посторонних людей она не готова.

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Увеличились доходы на десятки миллионов: раскрыта прибыль фирмы Полины Гагариной
Фирма певицы Полины Гагариной заработала на ее выступлениях 249 млн
03 апреля 2025, 13:58

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

Фирма певицы Полины Гагариной заработала 249 миллионов рублей на ее выступлениях, сообщает Kp.ru.
Согласно информации источника, на имя певицы зарегистрировано несколько компаний, и через одну из них она получает доход от своих выступлений. В прошлом году выручка ООО «Полина Гагарина» составила 249 миллионов рублей, что на 35 миллионов больше по сравнению с 2023 годом. При этом утверждается, что Полине принадлежит лишь 0,05% компании. Она уменьшила свою долю в 2021 году во время развода, чтобы не дать экс-партнеру возможность претендовать на прибыль.

Кроме того, Kp.ru сообщает о финансовых результатах компании Олега Газманова. Его фирма столкнулась с падением выручки — с 144 миллионов до 22 миллионов рублей. При этом 90% компании принадлежит самому артисту, а оставшиеся 10% оформлены на его сына.

Ранее Павел Дуров смог заработать почти 100 миллионов рублей за полчаса на виртуальных кирпичах для Telegram. 1 апреля бизнесмен запустил в мессенджере новую функцию подарков, которая быстро привлекла внимание пользователей.

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На надгробной табличке Бедроса Киркорова изменили дату смерти
03 апреля 2025, 13:46

Могила Бедроса Киркорова (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Сразу же после похорон Бедроса Киркорова выяснилось, что сотрудники ритуальных услуг допустили ошибку, неправильно указав дату смерти артиста. Вместо 18 марта было выгравировано 19 марта.
Сегодня появилась информация, что ошибку исправили. Издание Super опубликовало снимок могилы певца, на надгробной табличке которого стоит верная дата.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта на 93-м году жизни. В этот день Филипп Киркоров опубликовал пост в личном блоге, в котором заявил, что он больше не ребёнок и призвал ценить каждое мгновение, проведённое с родными.

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