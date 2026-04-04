«У неё такая миссия»: Погребняк высказалась об онкологии Лерчек, которая переживает дикие боли
Телеведущая Мария Погребняк прокомментировала ситуацию блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая переживает онкологию. Знаменитость считает, что неожиданная болезнь Чекалиной напомнила всем о важности медицинских проверок. Об этом пишет «StarHit».
Напомним, что сейчас Лерчек лечится в ведущем онкологическом центре страны им. Н.Н. Блохина. У многодетной мамы выявлена четвёртая стадия рака с метастазами. Юрист Екатерина Гордон подчеркнула, что диагноз не преувеличен — она лично в этом убедилась. И блогер сейчас действительно испытывает дикие боли.
Мария Погребняк рассказала, что обеспокоились своим здоровьем после новостей о болезни Чекалиной и сама отправилась на проверку. Как оказалось, не зря — у нее выявили небольшие изменения, которые блогер назвала «некритическими». Однако врачи отметили, что она пришла очень вовремя.
«Я хочу сказать Лере большое спасибо. Видимо, у нее такая миссия — другим женщинам напомнить о своем здоровье и минимизировать трагические случаи. (...) Лере я желаю сил пройти все испытания и победить болезнь», — добавила звезда.Подробностей относительно своего состояния Погребняк не раскрыла, но заверила, что беспокоиться за нее не стоит. Она также отправила к врачам свою маму, которая несколько лет не проходила диспансеризацию. Мария отметила, что немного переживает, потому что за эти годы были некоторые моменты, на которые, возможно, следовало сразу обратить внимание.