«У неё такая миссия»: Погребняк высказалась об онкологии Лерчек, которая переживает дикие боли

04 апреля 2026, 05:22

Мария Погребняк считает, что онкология Лерчек напомнила женщинам о важности здоровья

Мария Погребняк (Фото: Telegram-канал @mariapoga_)

Телеведущая Мария Погребняк прокомментировала ситуацию блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая переживает онкологию. Знаменитость считает, что неожиданная болезнь Чекалиной напомнила всем о важности медицинских проверок. Об этом пишет «StarHit».





Напомним, что сейчас Лерчек лечится в ведущем онкологическом центре страны им. Н.Н. Блохина. У многодетной мамы выявлена четвёртая стадия рака с метастазами. Юрист Екатерина Гордон подчеркнула, что диагноз не преувеличен — она лично в этом убедилась. И блогер сейчас действительно испытывает дикие боли.





«Я хочу сказать Лере большое спасибо. Видимо, у нее такая миссия — другим женщинам напомнить о своем здоровье и минимизировать трагические случаи. (...) Лере я желаю сил пройти все испытания и победить болезнь», — добавила звезда.