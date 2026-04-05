Муж онкобольной Лерчек впервые показал ее с ребенком после химиотерапии — фото

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram*/im__lu_)

Луис Сквиччиарини опубликовал видео с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек), снятое после сеанса химиотерапии. На кадрах ее запечатлели в парике с ребенком на руках. Напомним, звезда проходит лечение от рака желудка четвертой стадии.



Сетевая знаменитость записала трогательное обращение к подписчикам, поблагодарив их за поддержку. Сквиччиарини назвал Чекалину «самым сильным человеком» из всех, кого он встречал, и продолжает регулярно информировать поклонников о ее состоянии.

«Я чувствую каждое слово, всю энергию, которую вы направляете. Я очень люблю эту жизнь, я обязательно буду жить вашими молитвами», — произнесла Лерчек.

Ранее сообщалось, что Чекалина проходит курс химио- и иммунотерапии. По словам Сквиччиарини, после первого этапа лечения блогер потеряла зрение на правый глаз.
Никита Кротов

