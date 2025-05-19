Валерия и Пригожин назвали любимое место для отдыха

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Instagram* @valeriya)
Супруги певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин любят ездить Турцию.
Пригожин отметил, что Валерия любит осматривать роскошные исторические окрестности Стамбула.
Кроме того, он добавил, что они с супругой любят ездить по городам Подмосковья. В качестве примера продюсер назвал Коломну. Также, по словам Пригожина, Валерия любит ходить на местные театральные постановки и в музеи.
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«Этот великий город мы посещаем каждый год, там есть все — лучшие курортные зоны, отели, роскошная еда, у нас есть своя любимая зона для купаний, назвать не могу, а то фанаты заполонят», — рассказал Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Кроме того, он добавил, что они с супругой любят ездить по городам Подмосковья. В качестве примера продюсер назвал Коломну. Также, по словам Пригожина, Валерия любит ходить на местные театральные постановки и в музеи.
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Элина Позднякова