Мама Виктории Бони помирилась с хирургом, с которого хотела взыскать 195 млн за изуродованное лицо

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Прошлым летом в интернете разгорелся скандал из-за неудачной пластики мамы Виктории Бони. Женщине сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. Однако после хирургических операций у нее остались жуткие шрамы.
68-летняя Галина Ивановна подала в суд на оперировавшего ее хирурга Максима Иванчука, а также хотела взыскать с него 195 млн рублей.
Примечательно, судебные разбирательства между хирургом и пострадавшей женщиной так и не начались. Недавно Иванчук в соцсетях опубликовал видео с мамой Виктории Бони.
Галиновна Ивановна же принялась расхваливать специалиста, который не только сделал ей операцию, но и поддерживал во время реабилитации. Иванчука она назвала лучшим хирургом.
Интернет-аудитория осталась в шоке после слов пострадавшей женщины.
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Примечательно, судебные разбирательства между хирургом и пострадавшей женщиной так и не начались. Недавно Иванчук в соцсетях опубликовал видео с мамой Виктории Бони.
«Друзья, сегодня у нас в гостях мамочка Виктории Бони Галина. Прошло у нас немножко больше года после операции. Напоминаю, что мы делали нижнюю часть лица. Это очертание, выделили угол, убирали второй подбородочек. Единственное, реабилитация длилась довольно длительно», — заявил врач.
Галиновна Ивановна же принялась расхваливать специалиста, который не только сделал ей операцию, но и поддерживал во время реабилитации. Иванчука она назвала лучшим хирургом.
Интернет-аудитория осталась в шоке после слов пострадавшей женщины.
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Екатерина Коршунова