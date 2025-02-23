Мама Виктории Бони помирилась с хирургом, с которого хотела взыскать 195 млн за изуродованное лицо

Рита Дакота, пережившая годы борьбы с внутренними демонами, активно делится с подписчиками историей своего преображения. От одинокой матери, продававшей хиты ради выживания, до счастливой жены и успешной артистки — её путь доказывает, что никогда не поздно изменить свою жизнь. Так говорит сама Дакота, советуя фанатам разобраться в себе.