Сергей Жуков рассказал о доходах дочери: «Я в шоке»

Сергей Жуков (Фото: Инстаграм* @sezhulov)
Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков уже 18 лет счастлив в браке с экс-участницей группы «Сливки» Региной Бурд. Они воспитывают четверых детей: дочь Нику и сыновей Энджела, Мирона, Эвана. Ника и Энджел пошли по стопам родителей и занимаются творчеством.
Стоит отметить, что 16-летняя Ника делает успехи в кино. В 2022 году она дебютировала в комедии «Артек. Большое путешествие», а недавно исполнила главную роль в сериале «Плакса».
Певец поделился, что дочь не стремится сразу потратить все средства, а расходует их с умом и откладывает на учебу в институте.
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«Иногда я в шоке, потому что Ника правда заработала на последнем сериале достаточно приличную сумму для подростка. Другие бы даже в жизни не могли бы себе такого представить. А она ни разу даже не сказала: "Пойду-ка я в магазин и что-то себе куплю"», — рассказал музыкант в видео на YouTube-канале Nikita Efremov.
Певец поделился, что дочь не стремится сразу потратить все средства, а расходует их с умом и откладывает на учебу в институте.
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Екатерина Коршунова