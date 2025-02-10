«Мама вылетела»: Седокова не прошла испытание на шоу «Выжить в Самарканде» и отправляется домой

Анна Седокова (Фото: Телеграм @secretanna)
Певица и «соломенная вдова», как её называют некоторые, Анна Седокова покинула реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Артистка сама вызвалась пройти малое испытание и, казалось, была рада, когда проиграла.
«Я хочу показать, что я сильный игрок, что могу играть с ребятами на равных. И еще хочу сказать очень важные слова: мне совершенно не страшно. Потому что за моей спиной команда», — сказала бывшая жена трагически погибшего от своей руки баскетболиста Яниса Тиммы.
Этими словами она заслужила звание главной героини нового выпуска шоу, пишет сетевое издание Woman.ru. Постоянные зрители этого проекта были изрядно удивлены. Ведь они, как и все те, кто хотя бы слышал об этом шоу, знают, что у Анны не складывались отношения с другими участниками на протяжении двух сезонов.
Каждый выпуск был отмечен взаимными выпадами, упрёками и колкостями. Павел Воля открыто намекал, что имеет компромат на одного из участников проекта.
«Я опять на не своем месте. Мне указывают, что делать, будто я школьница», — говорила Седокова.
Предстоящее испытание, впрочем, заставило её собраться и певица демонстрировала сосредоточенность, волю и боевой настрой. Звёздная команда победила, но артистка не прошла малое испытание и теперь летит домой. Павел Мамаев, Ольга Серябкина, Вячеслав Чепурченко, Алексей Щербаков, Торнике Квитатиани искренне надеялись, что она вернётся с победой, но...
«Когда я уходила в прошлый раз, — я правда лежала с паническими атаками, со всеми делами, я практически месяц не вставала. Сейчас у меня совершенно другое чувство. Я горжусь тем, что преодолела себя. Алиночка, Моника, Гектор! Я вас безумно люблю! Мама летит домой!» — с чувством сказала артистка своим детям перед тем, как покинуть шоу.
Отметим, что всё ещё может измениться и Анна вернётся — за новыми эмоциями, скандалами, слезами, победами и насмешками. Так это будет или нет, станет известно в следующем выпуске программы.
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Александр Бойцов