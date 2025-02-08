Седокова рассказала, почему не полетела на шоу «Выжить в Самарканде»

Анна Седокова (Фото: instagram*/annasedokova)
Певица Анна Седокова не полетела на шоу «Выжить в Самарканде», потому что ей перед самым полетом позвонил сын. Слова Седоковой приводит Voice.
«Сердце все равно было не на месте. И вот сидим мы перед посадкой на самолет, половина участников и ведущие. Вайб отличный. И тут заходит Надя (Сысоева — прим. ред.). И тут меня начинает накрывать. Паническая атака (тогда я думала, что о них что-то знаю, глупая). Мы идем на посадку. И мне звонит в слезах сын: «Мама, не улетай!» — рассказала Седокова.
Бывшая участница «ВИА Гра» также участвовала в шоу «Выжить в Дубае», однако она поссорилась с Надеждой Сысоевой. Та обвиняла Седокову, что она флиртует с тогдашним бойфрендом Надежды Сашей Стоуном.
Ранее стало известно, о чем попросила коллег по цеху звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд.
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