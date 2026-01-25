Вика Цыганова обвинила Собчак в «покупке» должности ректора для Богомолова
Певица Виктория Цыганова в своём блоге раскритиковала назначение Константина Богомолова ректором Школы-студии МХАТ. Цыганова заявила, что хуже этой кандидатуры нельзя найти.
Она высказала предположение, что на решение повлияла жена Богомолова, Ксения Собчак.
«Собчачка подсуетилась и купила должность для мужа? Чему вообще новый ректор учить студентов собрался, голышом по сцене скакать и извращенцев отыгрывать?» — написала певица.Артистка связала это назначение с негативными процессами в культуре. Она подвергла критике министра культуры Ольгу Любимову. По мнению Виктории, после такого решения на пост главы Минкультуры можно назначить рэпершу Инстасамку.
«Психи-извращенцы становятся ректорами и воспитывают новые поколения. А всё настоящее, честное и духовное вымарывается из культуры России. Казалось, ниже падать уже некуда...» — добавила Цыганова.Ранее Вика Цыганова раскритиковала возможное возвращение Аллы Пугачёвой на сцену.