Мария Погребняк снова сыграла свадьбу

25 января 2026, 12:54

Мария Погребняк отметила годовщину свадьбы повторной церемонией на Маврикии

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Модель и блогер Мария Погребняк отметила годовщину свадьбы с бизнесменом Игорем Головинским на острове Маврикий. Она сообщила об этом в своём Telegram-канале.





Погребняк опубликовала видео с празднования. В честь годовщины пара организовала повторную церемонию бракосочетания. Модель и её муж произнесли клятвы на берегу океана.

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas) Перед этим Погребняк и Головинский катались на лодке и наблюдали за кашалотами и дельфинами.

«За много лет ещё никому так близко не удавалось увидеть кашалотов, а нам посчастливилось встретить их сразу восемь. Они подплывали к лодке удивительно близко, будто позволяли нам заглянуть в их мир и разделить этот редкий момент», — написала Мария.