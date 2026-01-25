Мария Погребняк снова сыграла свадьбу
Мария Погребняк отметила годовщину свадьбы повторной церемонией на Маврикии
Модель и блогер Мария Погребняк отметила годовщину свадьбы с бизнесменом Игорем Головинским на острове Маврикий. Она сообщила об этом в своём Telegram-канале.
Погребняк опубликовала видео с празднования. В честь годовщины пара организовала повторную церемонию бракосочетания. Модель и её муж произнесли клятвы на берегу океана.
Перед этим Погребняк и Головинский катались на лодке и наблюдали за кашалотами и дельфинами.
«За много лет ещё никому так близко не удавалось увидеть кашалотов, а нам посчастливилось встретить их сразу восемь. Они подплывали к лодке удивительно близко, будто позволяли нам заглянуть в их мир и разделить этот редкий момент», — написала Мария.Напомним, в сентябре 2023 года Мария Погребняк развелась с футболистом Павлом Погребняком. В 2024 году она официально вышла замуж за Игоря Головинского.