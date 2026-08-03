«Папе очень плохо»: Волочкова раскрыла подробности здоровья 79-летнего отца
Анастасия Волочкова сообщила, что её 79-летний отец не оправился от инсульта
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о состоянии своего отца Юрия.
Артистка заявила, что прилетела в Санкт-Петербург, сразу после прибытия навестила мать, а на следующий день планирует поехать к отцу.
В беседе с Пятым каналом Волочкова рассказала, что Юрий Фёдорович до сих пор не может полностью восстановиться.
«Папе очень плохо, ему 79 лет. И он после инсульта не может оправиться», — сообщила Анастасия.После инсульта, который случился у Юрия Волочкова более десяти лет назад, у него возникли серьёзные последствия: парализовало правую сторону тела и почти полностью утратилась речевая функция. Балерина регулярно приезжает к отцу, помогает ему с восстановлением и поддерживает его.