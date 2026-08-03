«Папе очень плохо»: Волочкова раскрыла подробности здоровья 79-летнего отца

03 августа 2026, 17:40

Анастасия Волочкова сообщила, что её 79-летний отец не оправился от инсульта

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о состоянии своего отца Юрия.





Артистка заявила, что прилетела в Санкт-Петербург, сразу после прибытия навестила мать, а на следующий день планирует поехать к отцу.



В беседе с Пятым каналом Волочкова рассказала, что Юрий Фёдорович до сих пор не может полностью восстановиться.

«Папе очень плохо, ему 79 лет. И он после инсульта не может оправиться», — сообщила Анастасия.