«Давят на режиссёров»: Кончаловский призвал вернуть в кино частных инвесторов

03 августа 2026, 17:32

Егор Кончаловский предложил передать финансирование кино частным инвесторам

Егор Кончаловский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Режиссёр Егор Кончаловский сообщил, что российскому кино нужно менять подход: перестать зарабатывать на производстве и обратить внимание на прокат.





В интервью «ВФокусе Mail» Егор Андреевич заявил, что финансировать съёмки должны частные инвесторы, а не государство.

«Сейчас основной донор кино — государство. Я первые свои картины снимал исключительно на частные деньги. «Авиатор» — наполовину частные деньги, наполовину Фонд кино. И слава Богу, что Фонд есть. Мне кажется, государство должно внимательнее смотреть, на что даются деньги. Сейчас многие стонут: «За нами пристально следят». Но частные продюсеры давят на режиссёров с куда большим остервенением, чем государство», — отметил Кончаловский.