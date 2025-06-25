«Мамочкино счастье»: Юлия Пересильд поздравила наследницу Анну с получением аттестата

25 июня 2025, 17:32

Юлия Пересильд опубликовала фото с дочкой Анной после вручения аттестата

Юлия Пересильд (Фото: Инстаграм* @juliaperesild)

Актриса Анна Пересильд получила аттестат об основном общем образовании. На мероприятие пришла мама восходящей звезды, Юлия.