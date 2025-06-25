«Мамочкино счастье»: Юлия Пересильд поздравила наследницу Анну с получением аттестата
Актриса Анна Пересильд получила аттестат об основном общем образовании. На мероприятие пришла мама восходящей звезды, Юлия.
Артистка с отличием окончила девятый класс и получила соответствующий документ. На фото, которые с трогательными словами «Мамочкино счастье» выложила в личном блоге ее мама, Анна улыбалась и с гордостью показывала свой аттестат.
Торжественная церемония прошла у стен обычной столичной школы, которую Пересильд посещала с первого класса. После официальной части она спела.
На пути к этому дню актриса сталкивалась с трудностями. Ранее девушка отмечала, что с первого класса столкнулась с травлей со стороны сверстников — ее обсуждали за спиной, завидовали успехам и даже устраивали бойкоты.
Особенно тяжело стало после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но спустя некоторое время ситуация изменилась, отношения с одноклассниками улучшились, и Анна с уверенностью объявила, что эти сложности сделали ее лишь сильнее.
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