«Мы немного с приветом»: Анна Asti обратилась к звездным друзьям в день своего 35-летия

25 июня 2025, 16:30

Певица Анна Asti поделилась важным откровением в день своего 35-летия

Анна Asti (Фото: Инстаграм*/asti)

Накануне Анна Asti отпраздновала день рождения. Исполнительница хита «Царица» собрала звездных друзей и коллег в особняке на Волхонке. По случаю своего 35-летия она поделилась важным откровением, пишет издание Super.







«Ну, я рак, — начала именинница со сцены. — И сегодня ты супер, а завтра ты ничтожество. Мы творческие личности немного с приветом. <…> Я хочу сказать одно: сегодня мой такой первый день рождения, очень масштабный. И я думала, что я разучилась сближаться с людьми, а как будто бы ничего и не терялось».