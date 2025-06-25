«Мы немного с приветом»: Анна Asti обратилась к звездным друзьям в день своего 35-летия
Певица Анна Asti поделилась важным откровением в день своего 35-летия
Накануне Анна Asti отпраздновала день рождения. Исполнительница хита «Царица» собрала звездных друзей и коллег в особняке на Волхонке. По случаю своего 35-летия она поделилась важным откровением, пишет издание Super.
«Ну, я рак, — начала именинница со сцены. — И сегодня ты супер, а завтра ты ничтожество. Мы творческие личности немного с приветом. <…> Я хочу сказать одно: сегодня мой такой первый день рождения, очень масштабный. И я думала, что я разучилась сближаться с людьми, а как будто бы ничего и не терялось».Праздник не посетил супруг певицы Станислав Юркин. Вполне возможно, что его отсутствие связано с расставанием пары, о котором поговаривали еще в конце зимы.
Ранее стало известно, что Григорий Лепс появился на торжестве без своей юной невесты Авроры Кибы и пригласил на медленный танец актрису Софью Эрнст.
*Запрещен в РФ