В соцсетях выложили редкое фото семьи Меладзе
В Сети появилось фото Константина Меладзе с братом Валерием и сестрой Лианой
Дочь Валерия Меладзе Инга опубликовала редкое семейное фото в соцсетях. В кадре оказались Константин Меладзе, который в последние годы почти не появляется на публике, сам Валерий и их сестра Лиана.
Вместе с ними позировали и дети Валерия Меладзе.
Ранее стало известно, как живёт 21-летний старший сын певца и Альбины Джанабаевой Константин. Молодой человек учится в Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина в Великобритании, не любит концерты и далёк от мира шоу-бизнеса.
*запрещён в РФ.
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