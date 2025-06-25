В соцсетях выложили редкое фото семьи Меладзе

25 июня 2025, 16:55

В Сети появилось фото Константина Меладзе с братом Валерием и сестрой Лианой

Семья Меладзе (Фото: Instagram*, @ingameladze)

Дочь Валерия Меладзе Инга опубликовала редкое семейное фото в соцсетях. В кадре оказались Константин Меладзе, который в последние годы почти не появляется на публике, сам Валерий и их сестра Лиана.