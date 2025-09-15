Марат Башаров раскрыл, как прибег к уловке ради знакомства с будущей избранницей
Башаров признался, что хитрил для привлечения внимания своей возлюбленной
В новом выпуске шоу «Секрет на миллион» актёр Марат Башаров признался, что прибегнул к хитрому плану, чтобы познакомиться с девушкой по имени Ася, которая позже стала его возлюбленной. По его словам, он впервые увидел её в театре и сразу обратил внимание на привлекательную фигуру, а после — на обворожительную улыбку, которая окончательно его покорила.
По словам Башарова, он посчитал, что просто подойти и заговорить будет слишком банально, поэтому решил подойти к делу оригинально. Он придумал, как устроить «случайную» встречу — пригласил Асю на рыбалку, но чтобы всё выглядело естественно, подключил к идее своих коллег по театру.
«Я проработал план действительно как маньяк, чтобы вытащить Асю на рыбалку. Подговорил всю нашу актерскую братию устроить внеочередную рыбалку», — рассказал актёр.
Башаров с улыбкой добавил, что его план сработал, и именно с этой поездки начались их отношения.
«Попалась на крючок моя золотая рыбка, которую я очень люблю», — признался он.