Марат Башаров раскрыл, как прибег к уловке ради знакомства с будущей избранницей

15 сентября 2025, 15:46

Башаров признался, что хитрил для привлечения внимания своей возлюбленной

Марат Башаров (Фото: Telegram / @TNT_television)

В новом выпуске шоу «Секрет на миллион» актёр Марат Башаров признался, что прибегнул к хитрому плану, чтобы познакомиться с девушкой по имени Ася, которая позже стала его возлюбленной. По его словам, он впервые увидел её в театре и сразу обратил внимание на привлекательную фигуру, а после — на обворожительную улыбку, которая окончательно его покорила.





По словам Башарова, он посчитал, что просто подойти и заговорить будет слишком банально, поэтому решил подойти к делу оригинально. Он придумал, как устроить «случайную» встречу — пригласил Асю на рыбалку, но чтобы всё выглядело естественно, подключил к идее своих коллег по театру.





«Я проработал план действительно как маньяк, чтобы вытащить Асю на рыбалку. Подговорил всю нашу актерскую братию устроить внеочередную рыбалку», — рассказал актёр.

«Попалась на крючок моя золотая рыбка, которую я очень люблю», — признался он.