Марат Башаров заступился за бывшую жену и сына после конфликта с авиакомпанией, но его высмеяли

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)
Марат Башаров опубликовал видеообращение в поддержку бывшей супруги, которую не впустили в самолёт. 50-летний актёр эмоционально прокомментировал ситуацию, вызвав неоднозначную реакцию публики.
Елизавета Шевыркова с сыном не смогли улететь в путешествие, которое для них организовал Башаров. Бывшая жена артиста с ребёнком должны были лететь авиакомпанией Nordwind. Они вовремя приехали в аэропорт, сразу же прошли регистрацию и без опоздания подошли на посадку. Однако когда очередь дошла до них, сотрудники заявили, что посадка закончилась.
Заявление Башарова вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые согласились с ним и тоже были возмущены действиями сотрудников авиакомпании, а другие, напротив, высмеяли артиста. Последние отметили, что он не позабыл указать «свои титулы» и вообще говорил с излишним пафосом.
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*запрещён в РФ
«Nordwind сорвал каникулы! Мои слёзы, слёзы Марселя, бессонная ночь и разочарование. Ни уговоры, ни слёзы ребёнка не помогли попасть на борт. При том, что очередь в телетрапе была ещё 20 минут после того, как нам отказали в посадке», – посетовала Шевыркова в личном блоге.Башаров поспешил заступиться за бывшую жену и сына Марселя, сняв видеообращение, которое на своей странице также продублировала Елизавета.
«Здравствуйте, я Марат Башаров, актёр театра и кино, ведущий программы, которая идёт на ТНТ. Наверняка вы со мной согласитесь, что детские слёзы – это самое дорогое, что может быть, никому не хочется видеть, как наши дети плачут. 4 апреля мой сын Марсель со своей мамой Елизаветой вылетали на отдых вместе с друзьями. Их не допустили. У ребёнка случилась истерика», – заявил ведущий шоу «Битва экстрасенсов».Актёр возмутился тем, что такая ситуация произошла не за границей, где можно ожидать разное отношение к россиянам, а непосредственно в России. Своё обращение Башаров завершил уточнением, что он является заслуженным артистом Республики Татарстан и лауреатом государственной премии России.
Заявление Башарова вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые согласились с ним и тоже были возмущены действиями сотрудников авиакомпании, а другие, напротив, высмеяли артиста. Последние отметили, что он не позабыл указать «свои титулы» и вообще говорил с излишним пафосом.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова