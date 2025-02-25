Неудачный роман с Меньшиковым и семейное счастье с сокурсником: личная итория Маргариты Шубиной

Маргарита Шубина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Маргарита Шубина — советская и российская актриса театра и кино, режиссер, а также Заслуженная артистка России. Она стала популярной и известна на всем постсоветском пространстве.
Маргарита прославилась благодаря своим ролям в таких сериалах, как «Неотложка», «МУР есть МУР», «Сваты» и «Эшелон». Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Уже в старших классах Маргарита добилась значительных успехов: её победа на олимпиаде по литературе открыла перед ней двери в Литературный институт имени Горького. Однако, как сама актриса признаётся, в подростковом возрасте ей было сложно усидеть на месте. Невозможность долго заниматься одним делом стала определяющим фактором в её выборе, который в итоге привёл её к сцене.
На четвёртом курсе Маргариту пригласили сыграть в постановке Театра имени В. Маяковского — это стало началом её профессиональной карьеры. После окончания ГИТИСа в 1987 году её приглашали работать практически во все театры Москвы, но она выбрала Театр имени Моссовета, где служит до сих пор.
В её репертуаре множество ярких ролей в знаменитых спектаклях, таких как «Бег», «Калигула», «Ревизор» и многих других. Каждая из этих работ подтверждает её мастерство и преданность театральному искусству, делая Маргариту Шубину одной из заметных фигур на российской сцене.
После этого сериала интерес к Маргарите значительно возрос, и она стала активно получать предложения на съемки в кино. В её фильмографии можно найти такие проекты, как «Марш Турецкого», «Сваты», «Ростов-папа», «Атлантида», «МУР есть МУР», «Эшелон», «Бесы», «Гражданин начальник», «Кука», «Репетитор», «Когда зацветет багульник», «Елки», «Дело гастронома №1», «Со мною вот что происходит», «Левиафан», «Капитанша», «И был день», «Погоня за шедевром» и другие.
Режиссеры часто видят в Маргарите актрису, способную воплотить образы женщин с непростой судьбой, которые, несмотря на все трудности, остаются сильными и мудрыми.
Вскоре после разрыва Маргарита нашла своё счастье в лице сокурсника Владислава Сыча. Их дружеское общение переросло в крепкий союз. Интересно, что супруги являются полной противоположностью друг друга: Маргарита — яркая и взрывная натура, а Владислав — спокойный и молчаливый человек. Несмотря на различия, их брак стал примером гармонии.
Счастливые родители двоих сыновей — Серафима и Максима — Маргарита и Владислав наслаждаются семейной жизнью. Коллеги актрисы отмечают её как замечательного друга, что подчеркивает её открытость и доброту, присущие не только на сцене, но и в жизни.
Читайте также:
Катя Кабак рассказала о своих отношениях с Тимуром Родригезом и реакции дочери на развод
Пережила утрату двух мужей, похищение ребенка и предательства: личная жизнь Анны Седоковой и её внебрачного сына
Побег в США, новая любовь в браке и многомиллионное наследство — что скрывает жена Владислава Галкина Дарья Михайлова?
БиографияМаргарита Шубина, родившаяся 4 апреля 1966 года, с ранних лет проявляла творческие способности, которые впоследствии определили её жизненный путь. В школьные годы она активно посещала школу искусств и литературный кружок, где раскрывался её талант в живописи и писательстве.
Уже в старших классах Маргарита добилась значительных успехов: её победа на олимпиаде по литературе открыла перед ней двери в Литературный институт имени Горького. Однако, как сама актриса признаётся, в подростковом возрасте ей было сложно усидеть на месте. Невозможность долго заниматься одним делом стала определяющим фактором в её выборе, который в итоге привёл её к сцене.
Карьера актрисыМаргарита Шубина, обладая яркой внешностью и природным обаянием, всегда стремилась находиться в центре внимания. Её талант не остался незамеченным: она успешно поступила в ГИТИС с первой попытки, обучаясь на курсе О. Ремеза. Во время учёбы актриса проявила выдающиеся способности, которые вскоре привели её к сцене.
На четвёртом курсе Маргариту пригласили сыграть в постановке Театра имени В. Маяковского — это стало началом её профессиональной карьеры. После окончания ГИТИСа в 1987 году её приглашали работать практически во все театры Москвы, но она выбрала Театр имени Моссовета, где служит до сих пор.
В её репертуаре множество ярких ролей в знаменитых спектаклях, таких как «Бег», «Калигула», «Ревизор» и многих других. Каждая из этих работ подтверждает её мастерство и преданность театральному искусству, делая Маргариту Шубину одной из заметных фигур на российской сцене.
Фото: iStock/MarioLisovski
Работа в киноМаргарита Шубина начала свою кинокарьеру в 1984 году с фильма «Полоса препятствий». В 80-е и 90-е годы она снялась в таких картинах, как «Отель "Эдем"», «Белые вороны», «Та Тебя уповаю», «На углу, у Патриарших», «Черная вуаль» и многих других. Однако настоящая популярность пришла к ней в 2000-е годы. В 2003 году актриса сыграла роль фельдшера Надежды в сериале «Неотложка», что позволило зрителям по достоинству оценить её талант.
После этого сериала интерес к Маргарите значительно возрос, и она стала активно получать предложения на съемки в кино. В её фильмографии можно найти такие проекты, как «Марш Турецкого», «Сваты», «Ростов-папа», «Атлантида», «МУР есть МУР», «Эшелон», «Бесы», «Гражданин начальник», «Кука», «Репетитор», «Когда зацветет багульник», «Елки», «Дело гастронома №1», «Со мною вот что происходит», «Левиафан», «Капитанша», «И был день», «Погоня за шедевром» и другие.
Режиссеры часто видят в Маргарите актрису, способную воплотить образы женщин с непростой судьбой, которые, несмотря на все трудности, остаются сильными и мудрыми.
Фото: iStock/fergregory
Личная жизньВ личной жизни актрисы Маргариты Шубиной, как и в творческой, не обошлось без ярких событий. Во время работы над постановкой «Калигула» у неё завязался роман с известным актером Олегом Меньшиковым. Однако эти отношения не продлились долго: Олег оказался не готов к серьёзным обязательствам и браку.
Вскоре после разрыва Маргарита нашла своё счастье в лице сокурсника Владислава Сыча. Их дружеское общение переросло в крепкий союз. Интересно, что супруги являются полной противоположностью друг друга: Маргарита — яркая и взрывная натура, а Владислав — спокойный и молчаливый человек. Несмотря на различия, их брак стал примером гармонии.
Счастливые родители двоих сыновей — Серафима и Максима — Маргарита и Владислав наслаждаются семейной жизнью. Коллеги актрисы отмечают её как замечательного друга, что подчеркивает её открытость и доброту, присущие не только на сцене, но и в жизни.
Читайте также:
Катя Кабак рассказала о своих отношениях с Тимуром Родригезом и реакции дочери на развод
Пережила утрату двух мужей, похищение ребенка и предательства: личная жизнь Анны Седоковой и её внебрачного сына
Побег в США, новая любовь в браке и многомиллионное наследство — что скрывает жена Владислава Галкина Дарья Михайлова?
Дарья Осипова