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Побег в США, новая любовь в браке и многомиллионное наследство — что скрывает жена Владислава Галкина Дарья Михайлова?

Дарья Михайлова и Владислав Галкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дарья Михайлова и Владислав Галкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Первый муж оставил её с ребёнком ради молодой возлюбленной, а второй сначала унизил её перед всей страной, а затем ушёл, оставив вдовой.
После смерти Владислава Галкина актриса Дарья Михайлова, похоже, исчезла с горизонта: ходили слухи, что она уехала за границу, забрав с собой миллионное наследство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Биография

Будущая звезда российского кино Дарья Михайлова родилась 22 февраля 1965 года в Москве в семье творческих личностей: её отец, Дмитрий Михайлов, работал режиссёром на телевидении, а мать, Наталья Филиппова, была яркой актрисой театра «Бенефис». К сожалению, когда Дарье было всего несколько лет, её родители расстались, и отец уехал в Америку, оставив её на воспитании матери.

Свою актёрскую карьеру Дарья начала ещё в школьные годы. Первоначально она стремилась сыграть в массовке в фильме «Голубой портрет», однако режиссёры заметили её талант и предложили главную роль. Успех дебюта открыл двери к новым предложениям: «Похищение «Савойи», «Дым Отечества», «Валентина» — каждое из этих произведений укрепляло её любовь к кино.

Решив продолжить обучение, Дарья подала документы во ВГИК. Основной конкурс она прошла без труда, но решающее собеседование с Сергеем Бондарчуком обернулось провалом: увидев легендарного режиссёра, Дарья растерялась и не смогла произнести ни слова.

Она не сдалась и поступила в «Щуку». Во время учёбы ей удалось сняться в ряде фильмов, включая «Ещё до войны», «Серафим Полубес и другие жители земли» и «Время отдыха с субботы до понедельника». После окончания учебы Дарья вошла в труппу Театра имени Вахтангова. Настоящая популярность пришла к ней после сериала «Дальнобойщики», где она сыграла Веронику и встретила своего будущего мужа Владислава Галкина.

Фото: iStock/Urupong

Личная жизнь

Дарья Михайлова серьезно относилась к любви и не искала мимолетных романов. В Театре имени Вахтангова она встретила Максима Суханова, с которым вскоре поженилась, у них родилась дочь Василиса. Однако спустя шесть лет их брак распался.

Причиной развода стала любовная связь Суханова с актрисой Ладой Марис, которая знала о его семье, но решила бороться за него. У них родилась дочь Соня, но они так и не поженились. В итоге Максим ушел от Марис к журналистке Этери Чаландзия, на которой официально женился.

Владислав Галкин

После предательства со стороны мужа Дарья Михайлова долго не могла прийти в себя. Казалось, она окончательно поставила крест на своей личной жизни, полностью посвятив себя работе и заботе о дочери. Однако именно благодаря своему творческому пути ей удалось встретить новую любовь.

В 1998 году Дарья решила поставить спектакль «Дело № …». К тому времени боль от развода с Максимом Сухановым уже поутихла, в процессе подготовки постановки её внимание привлёк Владислав Галкин, который должен был исполнить одну из главных ролей. Совместное творчество быстро переросло в роман, а вскоре пара узаконила свои отношения.

Для Михайловой этот брак стал вторым, в то время как для Галкина — четвёртым. Поначалу они казались очень счастливыми, что позволило им успешно воплощать образ идеальной пары на экране, например, в сериале «Дальнобойщики».

Однако за кулисами их жизни всё было далеко не так гладко: со временем Галкин начал злоупотреблять алкоголем, и, перебрав, часто устраивал громкие сцены, как дома, так и на публике.

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Скандал в баре

Летом 2009 года Владислав Галкин оказался в центре скандала, устроив дебош в московском баре: в неадекватном состоянии он разгромил заведение и сцепился с полицейскими. Причиной его поведения стали проблемы в семье.

Вскоре всплыли другие истории о хамском поведении актёра. По словам его коллег, после операции на мениске Галкин изменился: стал высокомерным и часто срывал рабочий процесс. Дарья Михайлова, его жена, отгородилась от общественности и, узнав о дебоше, подала на развод спустя несколько месяцев.


В одном из редких интервью Дарья Михайлова поделилась, как сильно изменилась её жизнь с Владиславом Галкиным.

«Он даже не задумывается о том, чтобы лечить свою зависимость в клинике. В итоге его туда отвезли друзья, у которых он какое-то время жил. Но почему-то все обвиняют меня. Говорят, что это из-за меня он оказался в таком состоянии. У меня больше нет сил», — призналась Михайлова.

Некоторые СМИ прямо упрекнули актрису в том, что произошло с Галкиным. Это вызвало у неё бурю эмоций:

«Я не хочу встречаться ни с кем! Да, я развожусь. Влад пьет, а лечиться не хочет. Последнее время он жил у друзей, которые сейчас устроили его в клинику. Он должен быть в больнице. Теперь меня сделали виноватой во всей этой ситуации. Почему-то я оказалась крайним — будто это я довела Влада до такого состояния. На меня вылито столько грязи в прессе! Мне очень неприятно то, что происходит... Влад болен той же зависимостью, что и Михаил Ефремов. Моё терпение лопнуло...», — делилась она.

Близкие друзья Дарьи подтверждали, что склонность Влада к алкоголю давно переросла в настоящую болезнь:

Смерть Галкина

В марте 2010 года должен был состояться долгожданный развод Дарьи Михайловой и Владислава Галкина, но он так и не состоялся. Всего за несколько недель до заседания, 27 февраля, тело актёра было найдено мёртвым в его квартире, где, как установили эксперты, он пролежал два дня. Официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность, приведшую к остановке сердца. Однако истинные обстоятельства трагедии, увы, остались неизвестными. Владу было всего 37 лет, и у пары не было общих детей. В последнее время они уже не жили вместе, так как актёр завёл новую любовь, не дождавшись развода.

После смерти Влада Дарья не произнесла ни слова о произошедшем и не давала интервью. Она полностью закрылась от общественности и с удвоенной энергией погрузилась в работу: всего через несколько дней после похорон она уже снималась в комедии «Новогодний детектив». Многие осудили её за отсутствие эмоций в этот трудный период, а отец Владислава, актёр Борис Галкин, открыто обвинил вдову сына в жестокости.

Фото: iStock/fergregory

Уехала за границу

После похорон Владислава Галкина выяснилось, что всё его имущество, включая две квартиры в Москве, перешло к вдове. Появились слухи, что она продала недвижимость и уехала за границу в США, однако сама актриса эту информацию не подтвердила. Она покинула театр и уволилась из Щукинского училища, но ректор Евгений Князев заявил, что Дарья не эмигрировала и продолжает заниматься творчеством.

Дарья Михайлова сейчас

Вдова Владислава Галкина, долгое время не появлялась на публике. В 2020 году она дала интервью, в котором говорила только о своем новом моноспектакле. Сейчас актриса занимается преподаванием. Она также снялась в комедийном сериале «Мама будет против» в 2023 году.

Михайлова избегает светских мероприятий и предпочитает проводить время с семьей. Ее дочь Василиса, ставшая актрисой, замужем за режиссёром Юрием Лейкиным. Личная жизнь Дарьи остается загадкой, хотя на ее пальце замечено кольцо, что может свидетельствовать о новом романе.

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#кино
#актёр
#театр
#брак
#актриса
#статьи
Иосиф Пригожин раскрыл, увидят ли поклонники Валерию на сцене после завершения карьеры
Иосиф Пригожин: фанаты смогут увидеть Валерию на сцене после завершения карьеры
24 февраля 2025, 16:33

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Певица Валерия планирует завершить карьеру и покинуть сцену. О причинах рассказал ее супруг продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее Пригожин заявлял, что Валерия решила готовиться к выходу на пенсию. Совсем скоро 56-летняя певица выпустит свой последний альбом и планирует через три года завершить концертную деятельность.

«Больше 30 лет работы на сцене – это непросто. За это время Валерия преобразилась, стала другой. Но у нее есть золотое правило: уходить на пике. Никто не хочет наблюдать за стареющими артистами, которые кое-как попадают в ноты. А в нашей стране многие любят прощаться и объявлять о завершении карьеры, но потом дальше мучить людей», — рассказал Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом он уточнил, что Валерия серьезно намерена завершить карьеру, однако поклонники все же смогут увидеть певицу на большой сцене, но сольных концертов и гастрольных туров действительно больше не будет.

По словам Пригожина, Валерия давно хотела покинуть эстраду, но каждый раз ее останавливали какие-то интересные проекты. Теперь же времена изменились, и уже пора освободить место новому поколению артистов.

«Валерия внесла огромный вклад в развитие современной российской музыкальной эстрады. Ее имя вписано в историю, а что еще нужно для творческого человека», — считает продюсер.

Теперь же, добавил Пригожин, Валерия сможет все свое свободное время посвящать любимой семье.

Выход последнего альбома Валерии назначен на апрель. Ко дню рождения исполнительница представит новый сборник песен, получивший название «Исцелю».

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Пережила утрату двух мужей, похищение ребенка и предательства: личная жизнь Анны Седоковой и её внебрачного сына
24 февраля 2025, 16:18

Анна Седакова (Фото: Telegram-канал @secretanna)

Анна Седокова — популярная российская певица с высокими гонорарами. После трагедии с Янисом Тиммой 42-летняя артистка вернулась к публичной жизни и активным публикациям в соцсетях.
Ей не повезло в любви: она трижды была замужем и сейчас снова одна. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Изменил с подругой и скончался от оторвавшегося тромба

История Анны Седоковой началась в 2003 году, когда, будучи солисткой группы «ВИА Гра», она решила посвятить себя семье, выйдя замуж за белорусского футболиста Валентина Белькевича.

В браке Анна взяла перерыв в карьере, но вскоре узнала о неверности мужа, который изменял с ее подругой. В 2004 году у пары родилась дочь Алина, но это не спасло их отношения. В 2006 году они развелись, сохранив дружеские отношения ради ребенка.

К сожалению, Валентин Белькевич скончался в 2014 году от оторвавшегося тромба, что стало большим ударом для Анны.

Увез ребенка в США и хотел лишить родительских прав

Максим Чернявский, предприниматель и менеджер «Формулы-1», стал вторым мужем Анны Седоковой. Пара поженилась в 2011 году, и в этом же году у них родилась дочь Моника. Однако семейное счастье не продлилось долго, и в 2013 году супруги развелись.

Причиной разрыва стала измена мужа с подругой Анны, солисткой «ВИА Гры» Санта Димопулос. Однако Чернявский утверждает, что именно он застал Анну на измене и решил уйти.

Несмотря на развод, экс-супруги пытались сохранить дружеские отношения, но это не удалось. Максим забрал Монику в США и пытался лишить Анну родительских прав, что привело к длительным судебным разбирательствам между двумя странами. В 2023 году, спустя 10 лет противостояний, они подписали мирное соглашение о совместном воспитании дочери, которого придерживаются и по сей день.

Фото: iStock/Zolnierek

Токсичные отношения с молодым баскетболистом из Латвии

Баскетболист Янис Тимма стал третьим мужем певицы, их история началась с любви с первого взгляда летом 2019 года. Певицу не смутило, что её избранник моложе её почти на 10 лет, а также то, что он был женат и воспитывал ребенка.

Через год после знакомства влюбленные поженились в Майами и стали одной из самых привлекательных медийных пар. Однако их отношения были сложными: пара расходилась не менее 20 раз, певица регулярно угрожала разводом. В конце концов, в декабре прошлого года она осуществила свои намерения и официально разорвала эти, по её словам, «токсичные отношения». К сожалению, после скандального развода с баскетболистом произошла трагедия — он скончался.

«Откровенное платье и томный взгляд»: Фотосессия Седоковой показала, что она отходит от трагедии с Тиммой
«Откровенное платье и томный взгляд»: Фотосессия Седоковой показала, что она отходит от трагедии с Тиммой

Дети певицы

Старшая дочь Анны Седоковой, Алина Белькевич, уже достигла 20-летнего возраста и активно развивает свой личный блог, а также принимает участие в реалити-шоу. Поклонники певицы отмечают, что Алина является настоящей копией своей знаменитой матери.

Младшая дочь, Моника Чернявская, сейчас ей 13 лет. Она проживает с отцом в Лос-Анджелесе, где учится и наслаждается жизнью. Анна Седокова регулярно навещает Монику, однако сама живет в России из-за своей работы.

Кроме того, у Анны есть сын Гектор, который родился в незарегистрированных отношениях с Артемом Комаровым, сыном миллиардера. Когда Гектор появился на свет, родители начали готовиться к свадьбе, но так и не дошли до ЗАГСа — их роман продлился всего полтора года, включая 9 месяцев беременности.

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#певица
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Жила в квартире с тараканами после того, как похоронила всю семью: тяжелые испытания в жизни Веры Бурлаковой
24 февраля 2025, 16:03

Вера Бурлакова (фото: кадр из фильма «Нахалёнок»)

В жизни актрисы Веры Бурлаковой было немало трагических моментов, но она всегда с улыбкой преодолевала все испытания, которые ей раз за разом подкидывала судьба. Оставшись одна, Вера Бурлакова оказалась в нищете, не могла передвигаться без посторонней помощи и страдала от серьёзных проблем со здоровьем. «Радио 1» расскажет, какой была её жизнь вне кино.

Детство и блокада Ленинграда


Прежде чем стать актрисой, Вера Бурлакова вместе с родителями пережила блокаду Ленинграда. В семнадцать лет она оказалась в осаждённом городе, где её жизнь висела на волоске. Однако благодаря взаимопомощи горожан, которые делились последними запасами еды, воды и тёплыми вещами, ей удалось выжить.

Спустя год военные эвакуировали Веру с родителями в Челябинск под звуки взрывов и автоматных очередей.

Начало творческого пути


В новом городе девушка устроилась на химический завод, работая по вечерам, а утром и днём училась игре на пианино в музыкальной школе.

В 1944 году её семья переехала в Москву, где отец получил работу. Вера поступила в педагогический институт, но спустя год забрала документы. Её судьбу изменил случай: после посещения театра к ней подошёл режиссёр Юрий Райзман и предложил поступить в театральный институт без экзаменов. Сначала девушка отказалась, но её мать настояла на том, что такой шанс нельзя упускать. Так Вера начала свой путь в искусстве.

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Дебют в кино и театр


В 1949 году Бурлакова дебютировала в кино. В том же году её приняли в труппу театра-киноактёра, где она играла преимущественно главные роли, а также пробовала себя в режиссуре. Однако в кинематографе её карьера складывалась сложнее: на протяжении одиннадцати лет ей доставались лишь крошечные эпизоды.

Только в 1960 году она исполнила главную роль в фильме «Нахалёнок». Хотя картина была успешной, актриса не стремилась к славе.

Личная жизнь и финансовые трудности


Её главным приоритетом была семья, которую она создала с актёром Александром Смирновым. Он стал её первой и единственной любовью — человеком, который поддерживал её в любых обстоятельствах и дарил чувство защищённости и счастья.

Несмотря на крепкие отношения, финансовая ситуация семьи оставалась непростой, особенно после рождения дочери Маши. Оба супруга снимались в культовых фильмах, таких как «Служебный роман», «Покровские ворота», «Верные друзья», «Вечный зов» и «Председатель», но их роли были эпизодическими, а значит, и гонорары скромными.

Вера Бурлакова (фото: кадр из фильма «Верные друзья»)

В театре с зарплатами было ещё хуже. Они экономили на всём, выбирали самые дешёвые продукты, передвигались на общественном транспорте и откладывали деньги, чтобы порадовать дочь игрушками. Несмотря на материальные трудности, семья была счастлива.

Вера писала стихи о любви к родным и гордости за свою семью, а позже даже выпустила несколько сборников, хотя они не обрели популярности.

Работа в политике и трагедия


Жизнь семьи изменилась, когда Бурлакову назначили районным депутатом в сфере культуры. Её доходы выросли, но времени на близких стало катастрофически мало. Долгие рабочие дни сменялись поздними возвращениями домой, когда все уже спали. Со временем она пожалела, что слишком много внимания уделяла карьере.

В 1977 году её муж скончался от неизлечимой болезни. Вера тяжело переживала утрату, но не сломалась благодаря дочери. Мария поддерживала мать, не оставляя её в одиночестве. Ради неё Бурлакова вернулась к работе, но теперь уделяла семье больше времени.

Мария была для неё самым дорогим человеком. Потеря дочери в 2007 году стала для актрисы настоящим ударом. Маша ушла из жизни после тяжелой болезни.

Последние годы


После смерти Марии Вера Бурлакова замкнулась в себе и перестала выходить на сцену. Она жила в одиночестве, а со временем здоровье стало подводить: передвигаться самостоятельно она уже не могла.

Единственными, кто заботился о ней, были соседи, приносившие еду. Однако никто не обратился в социальные службы, и её квартира превратилась в антисанитарное жилище: женщина жила среди тараканов и мусора.

О её бедственном положении страна узнала только в 2013 году благодаря передаче Андрея Малахова. Лишь тогда социальные работники начали помогать актрисе. Они рассказывали, что квартира была в ужасном состоянии, а сама Бурлакова отказывалась её покидать, утверждая, что в этих стенах «живут» воспоминания о семье. На протяжении четырёх лет волонтёры ухаживали за ней, приносили еду, убирали жильё.

«Когда мы впервые открыли дверь в квартиру, стояла такая кошмарная вонь, что дышать было невозможно без специальных масок. Мы пытались уговорить Веру Николаевну продать квартиру и переехать в дом для престарелых, но она наотрез отказывалась», — рассказал один из работников.

В 2017 году в возрасте 93 года Веры Бурлаковой не стало. По её желанию, её похоронили рядом с мужем и дочерью.

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#кино
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#здоровье
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Скандалы и суды за имущество: почему дочь Петросяна не приняла его молодую жену и как Брухунова намерена лишить ее наследства
24 февраля 2025, 16:00

Викторина Петросянц (Фото: скриншот т/п «Коллекция» ТК Культура)

Викторина Петросянц — старшая дочь Евгения Петросяна от первого брака. О наследнице юмориста долгое время никто не слышал, она жила в США и издалека поддерживала хорошие отношения с отцом. Всё изменилось после появления Татьяны Брухуновой, и сейчас в СМИ активно обсуждаются суды между отцом и дочерью. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Петросян воспитывал дочь один


В 1968 году в результате первого брака Петросяна на свет появилась его старшая дочь Викторина. Личность ее матери по какой-то причине остается скрыта от широкой публики. В интернете имеется информация о некой балерине Белле Кригер, которая погибла в автокатастрофе, но документально это не подтверждено.

Есть и альтернативная версия о личности первой супруги Петросяна. Ей могла быть дочь артистки кордебалета Фриды Подрабинек Софья. Софочка была весьма скандальной особой с плохой репутацией и связями с криминалом. По слухам, женщина несколько раз отбывала тюремное заключение и умерла в довольно преклонном возрасте. Однако это всего лишь сплетни, а неоспоримым остаётся то, что Евгений Ваганович с раннего возраста занимался воспитанием своей дочери самостоятельно.

Когда у Петросяна завязались отношения с Еленой Степаненко, его дочь с радостью приняла новую женщину в семье и даже начала с ней дружить. Спустя годы Викторина начнет считать Елену второй мамой.

Переезд в США


Викторина Петросянц (Фото: скриншот т/п «Коллекция» ТК Культура)

Викторина получила высшее образование в Московском государственном университете, окончив с отличием исторический факультет. В период обучения она занималась организацией экспозиций работ известных мастеров. Именно там она встретила своего будущего супруга, который впоследствии увёз её в Соединённые Штаты.

В браке Викторина родила двоих сыновей – Марка и Андрея. Дочка Петросяна смогла полностью освоиться в Америке, сейчас она живет на Манхэттене и продает елочные игрушки ручной работы. Кроме того, Викторина является руководителем компании, которая снимает документальные фильмы. Она многого добилась как искусствовед, продюсер в кино и на ТВ, особенно в плане просветительских проектов.

Сейчас Викторине Петросянец уже 56 лет, у нее взрослые дети, и она уже сама стала бабушкой.

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Разлад с отцом


Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)

Когда отношения Евгения Петросяна с Еленой Степаненко закончились разводом, Викторина заняла сторону мачехи. Новую избранницу отца, Татьяну Брухунову, дочка приняла в штыки. Не рада была Викторина и рождению детей в этом браке. Она не только не поздравила отца с рождением сына, но даже усомнилась, что Ваган – его ребенок.

В окружении Петросяна ходили слухи, что причиной столь резкой реакции дочери стали возможные конфликты из-за наследства. Это очень задело юмориста, который воспринял поступок дочери как предательство.

В конце 2024 года Петросян решил выписать родную дочь из своей квартиры в Москве. Конфликт отца и дочери вышел на новый уровень. Объект недвижимости площадью 34 квадратных метра расположен на Ростовской набережной. Его стоимость составляет около 20 миллионов рублей. Зачем юмористу потребовалось именно сейчас выписывать дочь из квартиры, остается большим вопросом.

«Я обоснованно предположу, что такие действия сейчас по снятию с регистрационного учета своей дочери связаны с потребностью продать эту недвижимость. Также одной из причин может быть составление завещания. Я думаю, что Евгений Ваганович оберегает тех своих членов семьи, возможно, которые могли бы столкнуться с какой-то проблемой, и делает это сейчас самостоятельно», — заявила адвокат Елена Сенина по данному вопросу.

Существует мнение, что Татьяна Брухунова активно стремится улучшить своё материальное положение за счёт супруга.

«Явно Татьяна Брухунова накрутила Петросяна о том, что эту квартиру всегда можно сдать. Потому что небольшие квартиры, естественно, пользуются большей популярностью, их проще всего сдавать. Хотя ей и ее детям досталось уже немало наследства. Практически всё наследство Петросяна ушло к Брухуновой», — цитирует слова светской обозревательницы Светланы Рябковой издание 5-tv.ru.

Чем закончится еще один суд Евгения Вагановича, покажет время. Судебное заседание состоится 3 марта.

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Психолог объяснила идиллию в отношениях Прилучного и Зепюр после неудачного брака с Муцениеце
Психолог Кардиакос: брак Прилучного с Муцениеце рухнул из-за его детской травмы
24 февраля 2025, 15:42

Павел Прилучный (Фото РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Последние пару лет вокруг личности российский актёра театра и кино Павла Прилучного очень много разговоров. Все началось с его скандального развода с актрисой Агатой Муцениеце, а дальше — семейные разборки, деление имущества и скандалы из-за детей.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что образ Павла Прилучного поначалу может показаться нарциссично-зависимым, однако не все так просто.

Детские травмы: смерть отца


Важно отметить, по мнению психотерапевта, что в подростковом возрасте актер «Закрытой школы» пережил смерть отца, а это, безусловно, повлияло на его становление мужской индивидуальности.

«Потеря отца наносит колоссальный удар и влияет на мужское «я» подрастающего мальчика. У него формируются только частичные представления о том, как может действовать мужчина. И, получается, будто бы одна его часть требует дополнительных заботы и ухода мамы, чтобы залечить травму, а другая часть требует продолжать быть мужчиной и делать мужественные поступки», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что подобное «раздвоение» создает в человеке внутренний конфликт.

«Он вырос, действительно, очень привлекательным, стал актером, реализовывал свой талант. Помимо этого у него были романы с известными актрисами. Это все питало его амбиции и мужское эго», — пояснила Кардиакос.

Почему не получилось с Агатой Муцениеце


Фото: Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Психолог объясняет развод Муцениеце и Прилучного недостаточным выполнением обязательств.

«Агата, которую выбирает Павел, тоже яркая девочка. Но в семье присутствуют не только любовь и страсть, но и обязательства. И как раз их оказалось намного труднее выдерживать. Тут проявляется вторая, травмированная сторона Прилучного. Со стороны супруги он мог ожидать напутствующих, поддерживающих решений, нежности, чуткости (где-то даже материнской), а Агата, выходя замуж за харизматичного и яркого, не предполагала этого давать. Она от него хотела защиты и поддержки, потому сама является сильной и талантливой единицей», — пояснила Кардиакос.

Мужское эго Павла в этом союзе пошатнулось, поэтому начались алкогольные инциденты, применение силы, что можно расценить как попытки актера вернуть себе трон важного и значимого.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)


Брак с Зепюр Брутян


«Зепюр — восточная женщина, и она вернула Павлу мягкость, тонкость, поддержку, которой ему, вероятно, недоставало. В этих отношениях он как бы долечивает свои раны, собирает свой мужской внутренний стержень и расстается со всеми старыми образами. Актер получает тепло, мягкость от жены и чувствует себя по-новому, обретает некую цельность», — отметила собеседница.

Однако психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос не может гарантировать удачность этого союза, потому что у Прилучного может случиться новый инцидент, связанный с детской травмой.

«Травма не всегда может быть так просто компенсирована. Тут будет зависеть от того, как их отношения будет развиваться дальше», — заключила Анастасия Кардиакос.



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