Побег в США, новая любовь в браке и многомиллионное наследство — что скрывает жена Владислава Галкина Дарья Михайлова?

Дарья Михайлова и Владислав Галкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Первый муж оставил её с ребёнком ради молодой возлюбленной, а второй сначала унизил её перед всей страной, а затем ушёл, оставив вдовой.
После смерти Владислава Галкина актриса Дарья Михайлова, похоже, исчезла с горизонта: ходили слухи, что она уехала за границу, забрав с собой миллионное наследство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Свою актёрскую карьеру Дарья начала ещё в школьные годы. Первоначально она стремилась сыграть в массовке в фильме «Голубой портрет», однако режиссёры заметили её талант и предложили главную роль. Успех дебюта открыл двери к новым предложениям: «Похищение «Савойи», «Дым Отечества», «Валентина» — каждое из этих произведений укрепляло её любовь к кино.
Решив продолжить обучение, Дарья подала документы во ВГИК. Основной конкурс она прошла без труда, но решающее собеседование с Сергеем Бондарчуком обернулось провалом: увидев легендарного режиссёра, Дарья растерялась и не смогла произнести ни слова.
Она не сдалась и поступила в «Щуку». Во время учёбы ей удалось сняться в ряде фильмов, включая «Ещё до войны», «Серафим Полубес и другие жители земли» и «Время отдыха с субботы до понедельника». После окончания учебы Дарья вошла в труппу Театра имени Вахтангова. Настоящая популярность пришла к ней после сериала «Дальнобойщики», где она сыграла Веронику и встретила своего будущего мужа Владислава Галкина.
Причиной развода стала любовная связь Суханова с актрисой Ладой Марис, которая знала о его семье, но решила бороться за него. У них родилась дочь Соня, но они так и не поженились. В итоге Максим ушел от Марис к журналистке Этери Чаландзия, на которой официально женился.
В 1998 году Дарья решила поставить спектакль «Дело № …». К тому времени боль от развода с Максимом Сухановым уже поутихла, в процессе подготовки постановки её внимание привлёк Владислав Галкин, который должен был исполнить одну из главных ролей. Совместное творчество быстро переросло в роман, а вскоре пара узаконила свои отношения.
Для Михайловой этот брак стал вторым, в то время как для Галкина — четвёртым. Поначалу они казались очень счастливыми, что позволило им успешно воплощать образ идеальной пары на экране, например, в сериале «Дальнобойщики».
Однако за кулисами их жизни всё было далеко не так гладко: со временем Галкин начал злоупотреблять алкоголем, и, перебрав, часто устраивал громкие сцены, как дома, так и на публике.
Вскоре всплыли другие истории о хамском поведении актёра. По словам его коллег, после операции на мениске Галкин изменился: стал высокомерным и часто срывал рабочий процесс. Дарья Михайлова, его жена, отгородилась от общественности и, узнав о дебоше, подала на развод спустя несколько месяцев.
В одном из редких интервью Дарья Михайлова поделилась, как сильно изменилась её жизнь с Владиславом Галкиным.
Некоторые СМИ прямо упрекнули актрису в том, что произошло с Галкиным. Это вызвало у неё бурю эмоций:
Близкие друзья Дарьи подтверждали, что склонность Влада к алкоголю давно переросла в настоящую болезнь:
После смерти Влада Дарья не произнесла ни слова о произошедшем и не давала интервью. Она полностью закрылась от общественности и с удвоенной энергией погрузилась в работу: всего через несколько дней после похорон она уже снималась в комедии «Новогодний детектив». Многие осудили её за отсутствие эмоций в этот трудный период, а отец Владислава, актёр Борис Галкин, открыто обвинил вдову сына в жестокости.
Михайлова избегает светских мероприятий и предпочитает проводить время с семьей. Ее дочь Василиса, ставшая актрисой, замужем за режиссёром Юрием Лейкиным. Личная жизнь Дарьи остается загадкой, хотя на ее пальце замечено кольцо, что может свидетельствовать о новом романе.
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БиографияБудущая звезда российского кино Дарья Михайлова родилась 22 февраля 1965 года в Москве в семье творческих личностей: её отец, Дмитрий Михайлов, работал режиссёром на телевидении, а мать, Наталья Филиппова, была яркой актрисой театра «Бенефис». К сожалению, когда Дарье было всего несколько лет, её родители расстались, и отец уехал в Америку, оставив её на воспитании матери.
Свою актёрскую карьеру Дарья начала ещё в школьные годы. Первоначально она стремилась сыграть в массовке в фильме «Голубой портрет», однако режиссёры заметили её талант и предложили главную роль. Успех дебюта открыл двери к новым предложениям: «Похищение «Савойи», «Дым Отечества», «Валентина» — каждое из этих произведений укрепляло её любовь к кино.
Решив продолжить обучение, Дарья подала документы во ВГИК. Основной конкурс она прошла без труда, но решающее собеседование с Сергеем Бондарчуком обернулось провалом: увидев легендарного режиссёра, Дарья растерялась и не смогла произнести ни слова.
Она не сдалась и поступила в «Щуку». Во время учёбы ей удалось сняться в ряде фильмов, включая «Ещё до войны», «Серафим Полубес и другие жители земли» и «Время отдыха с субботы до понедельника». После окончания учебы Дарья вошла в труппу Театра имени Вахтангова. Настоящая популярность пришла к ней после сериала «Дальнобойщики», где она сыграла Веронику и встретила своего будущего мужа Владислава Галкина.
Фото: iStock/Urupong
Личная жизньДарья Михайлова серьезно относилась к любви и не искала мимолетных романов. В Театре имени Вахтангова она встретила Максима Суханова, с которым вскоре поженилась, у них родилась дочь Василиса. Однако спустя шесть лет их брак распался.
Причиной развода стала любовная связь Суханова с актрисой Ладой Марис, которая знала о его семье, но решила бороться за него. У них родилась дочь Соня, но они так и не поженились. В итоге Максим ушел от Марис к журналистке Этери Чаландзия, на которой официально женился.
Владислав ГалкинПосле предательства со стороны мужа Дарья Михайлова долго не могла прийти в себя. Казалось, она окончательно поставила крест на своей личной жизни, полностью посвятив себя работе и заботе о дочери. Однако именно благодаря своему творческому пути ей удалось встретить новую любовь.
В 1998 году Дарья решила поставить спектакль «Дело № …». К тому времени боль от развода с Максимом Сухановым уже поутихла, в процессе подготовки постановки её внимание привлёк Владислав Галкин, который должен был исполнить одну из главных ролей. Совместное творчество быстро переросло в роман, а вскоре пара узаконила свои отношения.
Для Михайловой этот брак стал вторым, в то время как для Галкина — четвёртым. Поначалу они казались очень счастливыми, что позволило им успешно воплощать образ идеальной пары на экране, например, в сериале «Дальнобойщики».
Однако за кулисами их жизни всё было далеко не так гладко: со временем Галкин начал злоупотреблять алкоголем, и, перебрав, часто устраивал громкие сцены, как дома, так и на публике.
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Скандал в бареЛетом 2009 года Владислав Галкин оказался в центре скандала, устроив дебош в московском баре: в неадекватном состоянии он разгромил заведение и сцепился с полицейскими. Причиной его поведения стали проблемы в семье.
Вскоре всплыли другие истории о хамском поведении актёра. По словам его коллег, после операции на мениске Галкин изменился: стал высокомерным и часто срывал рабочий процесс. Дарья Михайлова, его жена, отгородилась от общественности и, узнав о дебоше, подала на развод спустя несколько месяцев.
В одном из редких интервью Дарья Михайлова поделилась, как сильно изменилась её жизнь с Владиславом Галкиным.
«Он даже не задумывается о том, чтобы лечить свою зависимость в клинике. В итоге его туда отвезли друзья, у которых он какое-то время жил. Но почему-то все обвиняют меня. Говорят, что это из-за меня он оказался в таком состоянии. У меня больше нет сил», — призналась Михайлова.
Некоторые СМИ прямо упрекнули актрису в том, что произошло с Галкиным. Это вызвало у неё бурю эмоций:
«Я не хочу встречаться ни с кем! Да, я развожусь. Влад пьет, а лечиться не хочет. Последнее время он жил у друзей, которые сейчас устроили его в клинику. Он должен быть в больнице. Теперь меня сделали виноватой во всей этой ситуации. Почему-то я оказалась крайним — будто это я довела Влада до такого состояния. На меня вылито столько грязи в прессе! Мне очень неприятно то, что происходит... Влад болен той же зависимостью, что и Михаил Ефремов. Моё терпение лопнуло...», — делилась она.
Близкие друзья Дарьи подтверждали, что склонность Влада к алкоголю давно переросла в настоящую болезнь:
Смерть ГалкинаВ марте 2010 года должен был состояться долгожданный развод Дарьи Михайловой и Владислава Галкина, но он так и не состоялся. Всего за несколько недель до заседания, 27 февраля, тело актёра было найдено мёртвым в его квартире, где, как установили эксперты, он пролежал два дня. Официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность, приведшую к остановке сердца. Однако истинные обстоятельства трагедии, увы, остались неизвестными. Владу было всего 37 лет, и у пары не было общих детей. В последнее время они уже не жили вместе, так как актёр завёл новую любовь, не дождавшись развода.
После смерти Влада Дарья не произнесла ни слова о произошедшем и не давала интервью. Она полностью закрылась от общественности и с удвоенной энергией погрузилась в работу: всего через несколько дней после похорон она уже снималась в комедии «Новогодний детектив». Многие осудили её за отсутствие эмоций в этот трудный период, а отец Владислава, актёр Борис Галкин, открыто обвинил вдову сына в жестокости.
Фото: iStock/fergregory
Уехала за границуПосле похорон Владислава Галкина выяснилось, что всё его имущество, включая две квартиры в Москве, перешло к вдове. Появились слухи, что она продала недвижимость и уехала за границу в США, однако сама актриса эту информацию не подтвердила. Она покинула театр и уволилась из Щукинского училища, но ректор Евгений Князев заявил, что Дарья не эмигрировала и продолжает заниматься творчеством.
Дарья Михайлова сейчасВдова Владислава Галкина, долгое время не появлялась на публике. В 2020 году она дала интервью, в котором говорила только о своем новом моноспектакле. Сейчас актриса занимается преподаванием. Она также снялась в комедийном сериале «Мама будет против» в 2023 году.
Михайлова избегает светских мероприятий и предпочитает проводить время с семьей. Ее дочь Василиса, ставшая актрисой, замужем за режиссёром Юрием Лейкиным. Личная жизнь Дарьи остается загадкой, хотя на ее пальце замечено кольцо, что может свидетельствовать о новом романе.
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