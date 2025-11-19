Маргарита Симоньян: из-за химиотерапии появилось много свободного времени
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака, рассказала о своих впечатлениях от химиотерапии. Этим она поделилась в своем Telegram-канале.
Она отметила, что сейчас у неё мало сил, но много свободного времени, и поэтому она смотрит сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».
Симоньян призналась, что давно не смотрела ничего по собственному желанию и назвала это «маленьким бонусом химиотерапии». Ранее она сообщила, что первый курс лечения прошла бесплатно по программе ОМС.
