Симоньян о последствиях химиотерапии: «Это последний раз, когда я могу записываться без парика»

09 ноября 2025, 10:53

Симоньян опубликовала последнее видео без парика после химиотерапии

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась подробностями своего лечения от рака груди. Об этом журналистка рассказала в новом выпуске своего шоу к 80-летию Победы «Ч.Т.Д».





О своём диагнозе Симоньян впервые поведала этой осенью, после чего сообщила об успешно проведённой серьёзной операции. В настоящее время журналистка проходит курс химиотерапии.



По её словам, вероятно, это последний период, когда она может записывать видео без парика. В связи с этим Симоньян решила заранее подготовить несколько выпусков своей передачи.





«Я прохожу химиотерапию. Это последний раз, когда я могу записываться без парика. Наверное, запишу сразу несколько выпусков. Ещё остались выпуски, записанные с лета», – отметила ведущая.