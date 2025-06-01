Маргарита Симоньян призналась, что завершила бы карьеру, если бы не СВО

01 июня 2025, 17:46

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что продолжает работать из-за СВО. Журналистка будет трудиться, пока страна переживает непростые времена.





Симоньян выступила на фестивале «Движения Первых», где заявила, что ушла бы с работы, если бы обстановка в стране не была такой сложной. Она отметила, что не может уйти на покой, пока в России есть задачи, которые требуют полной самоотдачи.





«Я вам признаюсь честно, если бы в нашей стране сейчас не была такая сложная, серьёзная, требующая полной отдачи ситуация, если бы не СВО, если бы мы не воевали со всем НАТО, вы видите, что происходит сегодня, когда взорваны мосты, атакованы объекты наши, в том числе в Сибири, если бы не это всё, я бы ушла с работы», – приводит слова Симоньян РИА Новости.