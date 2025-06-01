Симоньян заявила о невозможности переговоров с Украиной после ЧП с поездом под Брянском

01 июня 2025, 14:35

Симоньян: переговоры с Украиной после ЧП под Брянском невозможны

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Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о дальнейших переговорах с Украиной после происшествия с пассажирским поездом в Брянской области.