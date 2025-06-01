Симоньян заявила о невозможности переговоров с Украиной после ЧП с поездом под Брянском
Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о дальнейших переговорах с Украиной после происшествия с пассажирским поездом в Брянской области.
Журналистка убеждена, что ответственность за гибель мирных жителей, включая пятимесячного ребёнка, лежит на Украине. Симоньян отметила, что после этого невозможно продолжать переговорный процесс.
Она подчеркнула, что с киевскими властями можно обсуждать лишь то, как они предпочитают стоять у стенки: с завязанными глазами или глядя прямо в дуло.
Напомним, что вечером 31 мая под Брянском в результате подрыва рухнул мост. Конструкция обрушилась на проезжающий пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. По последним данным, в результате произошедшего погибли семь человек, ещё более 70 пострадали.
В ночь на 1 июня также обрушился железнодорожный мост в Курской области. Это произошло в момент, когда по нему ехал грузовой поезд. Локомотив сошёл с рельсов, три вагона рухнули. Пострадали машинист и двое его помощников.
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