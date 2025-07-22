Невестка Валерии опубликовала забавное видео с сыном

22 июля 2025, 17:58

Невестка Валерии Лиана Шульгина выложила в соцсети видео с сыном

Лиана Шульгина (Фото: Instagram*, @lianashulginaa)

Лиана Шульгина в личном блоге поделилась забавным видео с сыном. Девушка сняла ролик, в котором показывает ребёнка под популярную в соцсетях запись «Я и моя лабубушечка».





Как пишет издание Super, данная публикация — одна из первых, на которой Лиана не скрывает лицо наследника. Подписчики пришли в полный восторг.

«Мамин мальчик», «Копия Лиана», «Богатырь с мамиными глазками», «Какой славный малыш», — такие комментарии оставили пользователи соцсети.