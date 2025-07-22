Актер Стивен Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России
Актер Стивен Сигал покинул пост гендиректора ООО «Пять элементов», одной из своих последних компаний в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
С 16 июля 2025 года актер не является гендиректором организации». Новым руководителем фирмы стал Владислав Казак.
Стоит отметить, что еще в апреле прошлого года в ЕГРЮЛ поменялись данные учредителей организации. Из реестра удалили запись об учредителях Стивене Сигале и Доминике Сан Рокко Сигале (сыне актера). Вместо них новым учредителем компании со 100%-й долей указан Игорь Карачин.
Ранее сообщалось, что Алсу ликвидирует последний бизнес в России, которым владела 24 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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