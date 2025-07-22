Актер Стивен Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России

22 июля 2025, 17:35

«Ъ»: Стивен Сигал покинул один из своих последних бизнесов в России

Стивен Сигал (Фото: www.kremlin.ru)

Актер Стивен Сигал покинул пост гендиректора ООО «Пять элементов», одной из своих последних компаний в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.