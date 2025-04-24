Украшения за десятки миллионов и брак с директором канала «Россия»: как сейчас живет Дарья Златопольская

Дарья и Антон Златопольские (Фото: РИА Новости: Екатерина Чеснокова)
24 апреля у Дарьи Златопольской день рождения. Поклонники считают ее эталоном интеллигенции и воспитания. Дарья известна как ведущая передач: «Синяя птица», «Танцы со звездами», «Белая студия». Почти никогда в ее адрес не звучит критики, но иногда людям интересно откуда у нее украшения, которые стоят десятки миллионов рублей. Как сложилась ее жизнь расскажет «Радио 1».
Дарья Златопольская: биография и карьераЗлатопольская родилась в семье интеллигентных москвичей. Отец — ученый, академик, а мама писатель и театровед. В семье еще была младшая дочь Александра. Они много путешествовали, устраивали театрализованные представления. Дарья любила заниматься английским языком и читать книги. После увлеклась журналистикой. Семья помогла принять ей участие в программе Freedom Support Act от агентства USIA. Несколько лет девушка провела в США, потом учила французский в Париже. А в Москве подала документы в МГУ на факультет журналистики.
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После окончания обучения Дарья стала ведущей программы «Доброе утро, Россия!», после ей предложили вести «Танцы со звездами». С 2009 Дарья ведет передачу «Белая студия». Она отлично берет интервью, поэтому в 2015 году получила премию «ТЭФИ». В этом же году Дарья стала одним из организаторов телепередачи «Синяя птица». Свой опыт она позже отразила в книге «Важные вещи».
Дарья Златопольская (Фото: кадр из шоу «Белая студия»)
Развод с бизнесменом и новый бракДарья вышла замуж за бизнесмена Леонида Спиридонова, но после десяти лет совместной жизни брак распался. Возможно, из-за слухов про измены мужчины. В 2011 появилась информации о браке Дарьи и генерального директора телеканала «Россия» Антона Златопольского. Для обоих это был второй союз. Мужчина ушел от жены Марии Ждановой, которая была мамой его троих детей. Златопольская же родила сына, которого назвали Львом.
Вскоре после заключения брака с влиятельным Златопольским Дарью стали замечать на публике в роскошных украшениях, стоимость которых составялет несколько десятков миллионов рублей.
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