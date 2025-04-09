«Мне Сеня не понравился»: невестка Валерии поделилась первым впечатлением о муже

Арсений Шульгин и Лиана Шульгина (фото: Instagram* / lianashulginaa)
Лиана Шульгина откровенно призналась: с Арсением любви с первого взгляда не произошло. По словам невестки певицы Валерии, вначале их связывала исключительно дружба.
Сейчас Арсений Шульгин и 27-летняя Лиана живут в счастливом браке и воспитывают четырёхлетнюю дочку Селин. Несколько месяцев назад пара сообщила радостную новость — они ждут пополнения в семье. На этот раз у них родится мальчик.
В недавнем интервью Лиана рассказала, как всё начиналось. Познакомившись с Арсением, уроженка Благовещенска посчитала его слишком юным и не воспринимала как потенциального партнёра. Они начали общаться как друзья — просто, без флирта и масок.
На какое-то время общение прервалось — около месяца они не поддерживали связь. Но вскоре Арсений пригласил Лиану и её сестру в Дубай. Родители поначалу не хотели отпускать девушек, но в итоге разрешили. Именно эта поездка всё изменила: Арсений по-новому посмотрел на Лиану и увидел в ней не просто подругу.
Ему импонировала её лёгкость, открытость и естественность. А Лиана, хоть и растерялась от перемен в его поведении, довольно быстро поняла, что её чувства тоже изменились.
Сейчас Лиана находится на последнем сроке беременности и с нетерпением ждёт встречи с сыном. Беременность даётся ей нелегко — она признаётся, что сталкивается с отёками и болями из-за симфизита, но старается держаться и думать о главном.
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В недавнем интервью Лиана рассказала, как всё начиналось. Познакомившись с Арсением, уроженка Благовещенска посчитала его слишком юным и не воспринимала как потенциального партнёра. Они начали общаться как друзья — просто, без флирта и масок.
«Мы с Сеней познакомились в 2019 году. Банальная история, мы с сестрой заходили в ресторан, они с другом спускались. Ему понравилась моя сестра, другу понравилась я. Они подошли, Сеня познакомился с Марьяной, а со мной — его друг, всё. Мне он вообще не понравился, показалось, это какой-то малолетка! Моей сестре тогда было 17, и он выглядел таким... Он был худенький и очень молодо выглядел. Показалось, это мальчик из ее возрастной категории», — сказала Шульгина.
На какое-то время общение прервалось — около месяца они не поддерживали связь. Но вскоре Арсений пригласил Лиану и её сестру в Дубай. Родители поначалу не хотели отпускать девушек, но в итоге разрешили. Именно эта поездка всё изменила: Арсений по-новому посмотрел на Лиану и увидел в ней не просто подругу.
Арсений Шульгин и Лиана Шульгина (фото: Instagram* / lianashulginaa)
Ему импонировала её лёгкость, открытость и естественность. А Лиана, хоть и растерялась от перемен в его поведении, довольно быстро поняла, что её чувства тоже изменились.
«Мы обсуждали все темы, которые я бы никогда в жизни... Если бы я знала, что это мой будущий муж, я бы не обсуждала с ним, он знал вообще всё! Он также со мной», — поделилась девушка.
Сейчас Лиана находится на последнем сроке беременности и с нетерпением ждёт встречи с сыном. Беременность даётся ей нелегко — она признаётся, что сталкивается с отёками и болями из-за симфизита, но старается держаться и думать о главном.
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Дайана Хусинова