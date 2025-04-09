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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Мне Сеня не понравился»: невестка Валерии поделилась первым впечатлением о муже

«Мне Сеня не понравился»: невестка Валерии поделилась первым впечатлением о муже

Арсений Шульгин и Лиана Шульгина (фото: Instagram* / lianashulginaa)

Арсений Шульгин и Лиана Шульгина (фото: Instagram* / lianashulginaa)

Лиана Шульгина откровенно призналась: с Арсением любви с первого взгляда не произошло. По словам невестки певицы Валерии, вначале их связывала исключительно дружба.
Сейчас Арсений Шульгин и 27-летняя Лиана живут в счастливом браке и воспитывают четырёхлетнюю дочку Селин. Несколько месяцев назад пара сообщила радостную новость — они ждут пополнения в семье. На этот раз у них родится мальчик.

В недавнем интервью Лиана рассказала, как всё начиналось. Познакомившись с Арсением, уроженка Благовещенска посчитала его слишком юным и не воспринимала как потенциального партнёра. Они начали общаться как друзья — просто, без флирта и масок.

«Мы с Сеней познакомились в 2019 году. Банальная история, мы с сестрой заходили в ресторан, они с другом спускались. Ему понравилась моя сестра, другу понравилась я. Они подошли, Сеня познакомился с Марьяной, а со мной — его друг, всё. Мне он вообще не понравился, показалось, это какой-то малолетка! Моей сестре тогда было 17, и он выглядел таким... Он был худенький и очень молодо выглядел. Показалось, это мальчик из ее возрастной категории», — сказала Шульгина.

На какое-то время общение прервалось — около месяца они не поддерживали связь. Но вскоре Арсений пригласил Лиану и её сестру в Дубай. Родители поначалу не хотели отпускать девушек, но в итоге разрешили. Именно эта поездка всё изменила: Арсений по-новому посмотрел на Лиану и увидел в ней не просто подругу.

Арсений Шульгин и Лиана Шульгина (фото: Instagram* / lianashulginaa)

Ему импонировала её лёгкость, открытость и естественность. А Лиана, хоть и растерялась от перемен в его поведении, довольно быстро поняла, что её чувства тоже изменились.

«Мы обсуждали все темы, которые я бы никогда в жизни... Если бы я знала, что это мой будущий муж, я бы не обсуждала с ним, он знал вообще всё! Он также со мной», — поделилась девушка.

Сейчас Лиана находится на последнем сроке беременности и с нетерпением ждёт встречи с сыном. Беременность даётся ей нелегко — она признаётся, что сталкивается с отёками и болями из-за симфизита, но старается держаться и думать о главном.

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#история
#беременность
#отношения
#любовь
Кристину Асмус выгнали со съемок сериала «Склиф»
09 апреля 2025, 15:54

Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)

Кристину Асмус со скандалом убрали со съёмок сериала «Склиф», несмотря на то что её роль в проекте — одна из ключевых. Как сообщает Mash, 36-летнюю актрису отстранили из-за постоянных срывов съёмочного графика и напряжённых отношений с коллегами
По данным источников, Асмус создавала на площадке токсичную атмосферу, мешающую рабочему процессу. Она не шла на контакт с командой, в том числе с партнёром по сериалу Матвеем Лыковым, затягивала съёмочные смены, требовала вносить правки в сцены и сценарий в последний момент.

При этом артистка настаивала, чтобы её имя появилось в титрах как креативного продюсера, хотя официально этого статуса не имела.

В конце 2024 года Асмус получила травму, но это не остановило её от активной жизни — вместо съёмок она улетела на Мальдивы, где выкладывала фото с пляжа и боксёрских тренировок, чем ещё больше вызвала негодование у команды проекта.

Пока неизвестно, вернут ли актрису ​в проект.

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«Предъявлял ей претензии из-за внешности»: раскрыта истинная причина смерти Юлии Началовой. Что на самом деле убило певицу?
09 апреля 2025, 15:33

Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)

Юлия Началова оставила яркий след в сердцах своих коллег и поклонников благодаря своему таланту и любви к жизни и профессии. Однако за её лучезарной улыбкой скрывались глубокие страдания: как эмоциональные, так и физические.
Эта хрупкая артистка столкнулась с множеством трудностей, включая неудачи в личной жизни и серьезные проблемы со здоровьем. О том, что на самом деле стало причиной раннего ухода звезды, читайте в материале «Радио 1».

Первый муж был не доволен внешностью певицы


Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)

Первым супругом Юлии Началовой стал Дмитрий Ланской, вокалист группы «Премьер-министр». Их торжественное бракосочетание прошло 20 января 2001 года. Юлию и Дмитрия часто называли одной из самых красивых пар в мире шоу-бизнеса. Но их семейная жизнь не была безоблачной.

Тогда 20-летняя певица мечтала о крепкой семье и доверяла мужу. Дмитрий же говорил, что ему не нравится внешность супруги, и время от времени заводил интрижки на стороне.

«Ланской предъявлял ей претензии из-за внешности. Его не устраивала фигура Юлии, поэтому она заморочилась со своей внешностью. Этот факт подтверждали в личных разговорах ее родственники, хотя Юлия всегда была стройной. Но у неё все же возникла идея «сушиться», поэтому она начала принимать мочегонные препараты, что делала в течение долгих лет, даже после расставания с Ланским», — рассказал доктор певицы Василий Шуров изданию «Аргументы и Факты».

В результате длительного приёма диуретиков у Юлии возникли проблемы с почками. В её организме появилось повышенное содержание мочевой кислоты, что впоследствии и привело к подагре.

Семейная жизнь Началовой и Ланского продлилась три года, после чего в 2004 году они приняли решение о расставании. Этот разрыв стал причиной развития у певицы нервной анорексии. Юлия тогда похудела на 25 килограмм и стала старше лет на 20 из-за разбитых надежд.

В погоне за красотой


Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)

После второго замужества и рождения ребенка в 2006 году Юлия Началова снова набрала вес, после чего избавлялась от лишних тридцати килограмм не без известных таблеток.

В 2007 году певица легла под нож пластического хирурга. Пластика груди в Лос-Анджелесе прошла неудачно, импланты не прижились, и потребовалась экстренная повторная операция по их удалению. Началова сообщила, что поначалу её состояние не вызывало опасений: она чувствовала лёгкое недомогание и усталость.

«В результате дотянула до критической ситуации. Я полетела в Лос-Анджелес, где в то время периодически жила. Прямо на борту самолета мне стало плохо, почувствовала сильнейшую боль, голова поплыла, начала терять сознание», — вспомнила певица в одном из интервью.
Артистку пришлось экстренно госпитализировать, потому что начался сепсис. Своевременное оказание помощи спасло Началовой жизнь, и она смогла вернуться к обычной жизни.

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Страшный диагноз


Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)

Все эксперименты с внешностью не прошли бесследно. Сниженная функция почек, нарушение обмена мочевой кислоты привели Началову к подагре. Первое время певица скрывала диагноз. Перчатки, закрывающие руки, лишь привлекли внимание публики. Тогда Юлия раскрыла тайну своего заболевания и после неоднократно делилась подробностями о своём самочувствии в телевизионных программах.

«У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим. Я лечилась в разных странах», — говорила Началова.

Трагический конец


Юлия Началова привыкла к постоянной боли и не обратила должного внимания к начавшейся гангрене на пальце ноги.

«Перетерпела в итоге гангрену до стадии «всасывания» в кровь, вот и всё. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис», — рассказывал Василий Шуров в интервью журналистам «МК».

Певица до последнего боролась за красоту и не соглашалась на ампутацию конечности.

«Без согласия проводить ампутацию запрещено. В российской медицине есть принцип: «Насильно никому ничего не отрежут». Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках. Как иначе?! Конечно, у Юлии в голове не укладывалось, что она будет как киборг», — продолжал Шуров.

Юлия поздно начала лечение, на этапе поражения пальца певицу можно было спасти, но она занималась подготовкой к выступлениям. Когда Началова дала согласие на хирургическое вмешательство в области ноги, ситуация уже была критической. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и погрузили в медикаментозный сон.

16 марта 2019 года Юлии Началовой провели операцию на ноге. Однако, несмотря на это, в 18:20 она скончалась от сепсиса и сердечной недостаточности. Юлии Началовой было 38 лет.

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Маргарита Суханкина собирается отсудить несколько миллионов у продюсера Литягина
09 апреля 2025, 15:31

Маргарита Суханкина (фото: Instagram* / margarita.sukhankina)

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина подала иск в Замоскворецкий суд Москвы против своего бывшего продюсера Андрея Литягина. Певица обвиняет его в регулярной неуплате вознаграждений за использование её вокала в песнях группы «Мираж», где звучит исключительно её голос, сообщает «СтарХит».
По словам Суханкиной, сумма претензий может превышать 100 миллионов рублей. Однако на данный момент она требует 8 миллионов по двум договорам, которые, как утверждает артистка, были оформлены без её ведома. Предыдущее судебное разбирательство закончилось в её пользу, что стало основанием для нового иска.

«Согласно открытым данным, еще в 2022 году Андрей Литягин покинул пределы России и теперь живет в Прибалтике. При этом Литягин задолжал российскому бюджету более миллиона рублей в виде налогов и других платежей. Несмотря на публичные заявления о миллионных доходах от продажи прав на песни, судебные приставы не могут взыскать с него ни копейки», — сообщает источник.

Поклонников возмущает тот факт, что Андрей Литягин продолжает уклоняться от выполнения своих финансовых обязательств, оставаясь при этом безнаказанным.

«Вся информация об этом находится в открытом доступе на сайте судебных приставов. Получается, что долги были списаны из-за невозможности найти Литягина и его активы. Здесь возникает ряд вопросов. Самый главный из них: насколько обосновано было списание долга из-за невозможности найти денежные средства Литягина?» — не понимают в окружении артистки.

В интернете Маргарите Суханкиной высказывают активную поддержку и желают ей победы в суде.

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#долги
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Иосиф Пригожин и Валерия рассказали о новом клипе певицы стоимостью более 8 млн рублей
Клип на песню «Ураган» обошёлся Валерии в 8,5 млн рублей
09 апреля 2025, 14:59

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Новый клип певицы Валерии на песню «Ураган» снимали в Дубае, а его стоимость превысила восемь миллионов рублей. Об этом рассказала сама артистка и ее супруг Иосиф Пригожин в разговоре с mk.ru.
Клип снимали в ОАЭ, в Шардже, где из-за климата Валерии было сложно работать, однако она успешно справилась со всеми трудностями.

«Вот сколько нужно, столько и буду пахать. Нужно на жаре, значит, на жаре, на холоде — буду на холоде», — отметила певица.

При этом Пригожин признался, что сначала они и вовсе сомневались, стоит ли снимать этот дорогостоящий клип. Всего на съёмки было потрачено порядка 8,5 миллионов рублей.

Ранее Пригожин отметил, что несмотря на аншлаги и высокий интерес к выступлениям, прибыль от концертов Валерии оказывается значительно ниже ожидаемого. По его словам, так происходит из-за подорожания авиаперелётов, логистики и аренды оборудования.

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#убийство
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#съёмки
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Похитила 80 миллионов из театра, скандально развелась с Джигарханяном и вела борьбу за наследство: как живет Цымбалюк-Романовская
09 апреля 2025, 14:58

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

В этом году Виталина Цымбалюк-Романовская, уроженка Киева, отметила свой 46-й день рождения. С раннего возраста она проявляла способности к музыке, её родители активно поддерживали увлечение дочери.
Уже в детстве Виталина начала участвовать в конкурсах и выступала во Франции, где её талант был отмечен наградами. После окончания школы она продолжила своё образование в музыкальной академии, а затем поступила в московскую академию Маймонида.

Получив диплом, Виталина осталась работать преподавателем в этом учебном заведении. Подробнее о ней и её жизни читайте в материале «Радио 1».

Любовь к Джигарханяну

Виталина утверждает, что влюбилась в Армена Джигарханяна в возрасте шестнадцати лет, когда он гастролировал в Киеве. Она даже смогла получить у него автограф. Позже, благодаря режиссёру Ямене, ей удалось устроиться работать пианисткой в театр, где она вскоре стала директором. Через год после этого Виталина вышла замуж за актёра.

Скандальный развод

Однако совместная жизнь пары продлилась всего полтора года и завершилась громким скандалом. Джигарханян обвинил Виталину в хищении и подал на развод, уволив её из театра. После проверки в театре были выявлены финансовые нарушения на сумму восемьдесят миллионов рублей, но Виталина свою вину отрицала.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Конфликт с пасынком

Пасынок актёра, Степан, изначально был против брака отца с Виталиной. Он даже вернулся из Америки, чтобы поддержать решение отчима о разводе. Семейные конфликты негативно сказались на здоровье Джигарханяна, который ушёл из жизни семь лет назад. После его смерти началась борьба за наследство, в ходе которой одна из квартир актёра досталась Виталине. Однако родственники убедили его переписать завещание, лишив её прав на имущество.

Жизнь после утраты

После смерти Джигарханяна Виталина пыталась сохранить образ любящей жены, несмотря на скандалы. Она провела некоторое время в Тбилиси, пытаясь переждать общественное внимание. Интересно, что на похоронах актёра Виталина не присутствовала, но пришла проститься с ним на девятый день после его смерти.

На протяжении этих лет музыкантка пережила утрату родителей и делилась своими чувствами в социальных сетях. В это время она также закрутила роман с Прохором Шаляпиным, что привлекло внимание публики.

Текущая жизнь и будущее

На данный момент остаётся загадкой, есть ли у неё новый мужчина в жизни. Она утверждает, что счастлива и влюблена, но предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни. Слухи о её возвращении на родину были опровергнуты самой Цымбалюк-Романовской.

Работа в крупных культурных учреждениях для неё не предусмотрена, она участвует лишь в небольших мероприятиях, живя на «остатки зарплаты», оставленные Джигарханяном.

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