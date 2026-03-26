«Трудный возраст»: МакSим вспомнила бунтарскую юность и путь к взрослению

Певица МакSим вспомнила бунтарскую юность и путь к взрослению
В 2026 году дебютный альбом МакSим «Трудный возраст» отметит 20‑летний юбилей. К этой дате певица подготовила для поклонников сюрприз совместно с рядом известных артистов и поделилась с изданием «СтарХит» воспоминаниями о подростковом периоде.
Артистка описала свой «трудный возраст» как время, когда мысли, фантазии и образы оживали в ее стихах. Она вспомнила, что родственники за столом складывали брови домиком и пытались объяснить и оправдать ее, как им казалось, странное поведение перед переживающей мамой. По словам певицы, близкие не понимали эту неуправляемость и попытки проявить себя как личность.
«Их пугали такие группы, как The Doors, звучащие из кассетного магнитофона "Весна" в моей вечно закрытой комнате. Пугало, что я все время там что-то пишу, пряча листочки по карманам. Пугало, что я отвечаю односложно на их вопросы и могу незаметно уйти одна куда-то бродить ночами. Учителя называли меня "трудным подростком", а одноклассники — "странной"», — поделилась артистка.Дебютная пластинка МакSим вышла в 2006 году. Альбом «Трудный возраст» добился впечатляющих успехов: он получил золотой, бриллиантовый и пять платиновых сертификаций в России, а три сингла — «Отпускаю», «Знаешь ли ты» и «Ветром стать» — возглавили общий топ‑чарт стран СНГ.