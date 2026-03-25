62-летняя Лолита столкнулась с хейтом после танцев на сцене
Певица Лолита столкнулась с волной критики после выступления, на котором исполнила экстравагантный танец под собственный хит.
Как пишет Super, видео с концерта быстро разошлось в сети и вызвало бурное обсуждение. Многие пользователи не оценили импровизацию артистки и принялись рассуждать о причинах, по которым часть зрителей якобы не хочет посещать её концерты.
При этом поклонники Лолиты, напротив, поддержали исполнительницу. По их мнению, такая активность на сцене в течение более чем двух часов заслуживает только восхищения — не хуже полноценной кардиотренировки.
Ранее артистка также привлекла внимание необычным аксессуаром — серьгами, сделанными из иконок, которые ей когда-то подарила бывшая свекровь. После развода эти вещи долго хранились без использования, пока Лолита случайно не наткнулась на них. Недавно мать её бывшего мужа ушла из жизни, а сам он не стал забирать религиозные предметы, предложив певице самой решить, как ими распорядиться.
